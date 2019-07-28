«Динамо» забило наприкінці гри два м’ячі і обіграло «Шахтар» у матчі за Суперкубок

Київське «Динамо» перемогло донецький «Шахтар» в матчі за Суперкубок.

Наприкінці першого тайму у складі «Шахтаря» відзначилися Алан Патрік. «Динамо» забило свої два м’ячі на 80 та 83 хвилинах (голи на рахунку Микити Бурди та Дениса Гармаша).

Тепер «Динамо» і «Шахтар» мають по вісім перемог у Суперкубку.

28 липня Українська футбольна прем’єр-ліга стартувала з перемоги луганської «Зорі» над полтавською «Ворсклою».

31 липня в першому турі чемпіонату «Динамо» поїде до Львова на матч із «Карпатами», а «Шахтар» відправиться до Кіровоградської області на матч із «Олександрією».