Громадянина Ізраїлю, який втікав від правоохоронців у «Борисполі», екстрадували – ГПУ

У ніч на 18 серпня громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера екстрадували до Ізраїлю з міжнародного аеропорту «Бориспіль», повідомила речниця генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.

«Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту «Бориспіль», – написала Сарган у фейсбуці вранці 18 серпня. Подробиць вона не навела і пообіцяла надати їх згодом.

Амоса Дов Сільвера, якого звинувачують у створені міжнародної мережі торгівлі марихуаною «Телеграсс», мали екстрадувати до Ізраїлю 15 серпня. Тоді він утік з аеропорту, хоча його мали охороняти співробітники СБУ.

17 серпня Служба безпеки України повідомила про затримання Амоса Дов Сільвера «в одній з областей» України.

Також, додали в СБУ, Державне бюро розслідувань затримало трьох співробітників цього відомства, яких підозрюють у тому, що вони допомогли Дов Сільверу втекти з «Борисполя».