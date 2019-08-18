Прокуратура: Амос Дов Сільвер «успішно екстрадований» до Ізраїлю

Амос Дов Сільвер, затриманий після втечі з аеропорту «Бориспіль», у ніч на 18 серпня успішно екстрадований з України до Ізраїлю, повідомляє прокуратура Києва.

«Іноземець був відправлений рейсовим літаком з міжнародного аеропорту «Бориспіль» у супроводі співробітників Служби безпеки і підрозділу «Альфа». Наразі чоловік фактично виданий компетентним органам Ізраїлю», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Відомство називає Амоса Дов Сільвера громадянином США, раніше в СБУ писали, що він має громадянство Ізраїлю.

У прокуратурі нагадали, що вирішили видати вказаного громадянина Ізраїлю 10 червня цього року.

15 серпня Амос Дов Сільвер, якого звинувачують у створені міжнародної мережі торгівлі марихуаною «Телеграсс», утік від правоохоронців в аеропорту «Бориспіль» безпосередньо перед екстрадицією. 16 серпня його повторно затримали. Крім того, були затримані троє співробітників СБУ, яких підозрюють у тому, що вони допомогли Дов Сільверу втекти з «Борисполя».