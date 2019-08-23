Головлікарю Мінспорту оголосили підозру у справі про закупівлю «сумнівних препаратів» для збірних – СБУ

Головному лікареві Міністерства молоді і спорту України оголосили підозру у справі про закупівлю «сумнівних медичних препаратів» для національних збірних України, повідомляє Служба безпеки.

За даними СБУ, чиновники від спорту організували протиправний механізм для розкрадання бюджетних коштів при закупівлі лікарських засобів і медичних препаратів для потреб національних збірних команд України.

«Оперативники спецслужби встановили, що посадовці держустанови «Управління збірних команд і проведення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення», яка перебуває у сфері управління Мінмолодьсорту, у порушення вимог законодавства закупили у приватного підприємства лікарські засоби і медпрепарати на суму понад 8 мільйонів гривень. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, задокументовано, що закуплена продукція взагалі не відноситься до лікарських засобів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними СБУ, частина препаратів, переданих спортсменам під виглядом лікарських медичних препаратів, не пройшла відповідний контроль у Національному антидопінговому центрі.

«Через дії посадовців державному бюджету України завдано збитки на більше ніж 8 мільйонів гривень, і поставлено під загрозу виступи на міжнародних змаганнях національних команд у зв’язку із відсутністю допінг контролю продукції», – додали у спецслужбі.

Слідчі дії для встановлення всіх осіб, задіяних у протиправному механізмі, та притягнення їх до кримінальної відповідальності, тривають, повідомили в СБУ.