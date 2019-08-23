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23 Серпень 2019, Київ 16:32
Новини | Суспільство

Фільм «Додому» про анексований Крим номінований від України на «Оскар»

Кадр із фільму «Додому»

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Фільм українского кримськотатарського режисера Нарімана Алієва «Додому» висунули від України цього року на премію Американської кіноакадемії «Оскар», повідомляє український оскарівський комітет на своїй фейсбук-сторінці.

Повнометражна стрічка «Додому» (Evge/Homeward) – це фільм про кримського татарина Мустафу (його грає Ахтем Саїбтаблаєв), старший син якого був убитий під час війни на Донбасі, тож чоловік їде з молодшим сином до анесованого Криму, аби поховати його.

Прем’єра фільму відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де він взяв участь в конкурсній програмі «Особливий погляд». У прокат фільм вийде 7 листопада.

/**/ /**/ /**/ Кінопродюсер Володимир Яценко
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Як повідомляв раніше проект Радіо Свобода Крим. Реалії, стрічка вже отрималагран-прі X Одеського міжнародного кінофестивалю, а також була відзначена нагородою за найкращий фільм на міжнародному кінофестивалі в Бухаресті.

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