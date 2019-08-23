Фільм «Додому» про анексований Крим номінований від України на «Оскар»

Фільм українского кримськотатарського режисера Нарімана Алієва «Додому» висунули від України цього року на премію Американської кіноакадемії «Оскар», повідомляє український оскарівський комітет на своїй фейсбук-сторінці.

Повнометражна стрічка «Додому» (Evge/Homeward) – це фільм про кримського татарина Мустафу (його грає Ахтем Саїбтаблаєв), старший син якого був убитий під час війни на Донбасі, тож чоловік їде з молодшим сином до анесованого Криму, аби поховати його.

Прем’єра фільму відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де він взяв участь в конкурсній програмі «Особливий погляд». У прокат фільм вийде 7 листопада.

Як повідомляв раніше проект Радіо Свобода Крим. Реалії, стрічка вже отрималагран-прі X Одеського міжнародного кінофестивалю, а також була відзначена нагородою за найкращий фільм на міжнародному кінофестивалі в Бухаресті.