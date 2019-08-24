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24 Серпень 2019, Київ 09:27
Новини | Політика

Литовський міністр привітав українців зі святом українською мовою

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус

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Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус привітав українців із 28-ю річницею незалежності держави, звернувшись через соцмережі українською мовою.

«Шановні друзі, шановні українці! 80 років тому пакт Ріббентропа-Молотова поділив Європу, але не зруйнував єдності наших народів. Литва та Україна завжди йшли разом шляхом свободи, Литва підтримувала і підтримуватиме боротьбу України за свободу і територіальну цілісність. З Днем незалежності, Україно! За Вашу і нашу свободу!» – ідеться в привітанні Лінаса Лінкявічуса.

Литва є послідовним союзником України. Вона підтримує територіальну цілісність та незалежність України як за допомогою дипломатії, так і наданням військової допомоги.

Литва допомагає Україні воювати з Росією
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Литва допомагає Україні воювати з Росією

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Литва була першою державою, від якої Україна отримала летальну зброю. Литовські військові інструктори працюють на українських полігонах із серпня 2015 року.

/**/ /**/ /**/ Міністр закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов (праворуч, сидить) підписує пакт Молотова-Ріббентропа. Третій ліворуч – генеральний секретар ЦК ВКП(б) Йосип Сталін. Москва, 23 серпня 1939 року
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