У Львові пройшов Марш нескорених

Понад тисяча людей 24 серпня у Львові взяли участь у вшануванні загиблих бійців, які впродовж останніх п’яти років загинули на Донбасі, а також Героїв Небесної сотні. На Личаківський цвинтар прийшли рідні та побратими українських військових, волонтери, представники влади і духовенства.

Після молитви люди сформували колону Маршу нескорених, ініційованого учасниками бойових дій на Донбасі, пройшлися вулицями Львова до військового госпіталю, де привітали поранених військовослужбовців.

«Для мене незалежність України – це те, що ми розмовляємо українською, не є під окупацією, мої діти навчаються, мають змогу ходити на роботу. Беру участь у марші, бо це для мене важливо. Шкода, що в Києві немає військового параду», – каже боєць із позивним «Бобер».

«Для мене важливо, щоб суспільство бачило нашу згуртованість, щоб ворог бачив, що ми сильні. Ми маємо незалежну Україну, яка тримається на трьох стовпах – мова, віра, армія, і це головне. У нас є ворог на Сході, який намагається знищити Україну. Нам важко, але ми піднімаємось», – говорить учасник бойових дій на Донбасі, який у 2014 році був мобілізований, Олег Світличний.

Керівники влади Львова та Львівщини не брали участі у марші.

Учасники бойових дій, громадські активісти, волонтери тримали плакати з різними гаслами: «Росія – агресор, Путін – вбивця, перемовини з вбивцею – злочин», «Ми зупинили «русскую весну», зупинимо прокремлівську осінь», «Мир ціною капітуляції – звичайна зрада», «Українська мова – наш кордон, від якого ми не відступимо», «Незалежна Україна, а не узеленення від Росії».

«Влада не взяла участь у марші, бо побоялась плакатів на кшталт «Геть Зеленського». Ми не йшли зі своїми плакатами в офіційній колоні, а розгорнули їх на місці і вже пройшли з усіма маршем. Те, що ми написали – це те, що люди переживають, у цих словах немає нічого антиукраїнського і антидержавного. Звісно, що можна все зрозуміти, що ми маємо на увазі», – каже один із учасників маршу Микола Савєльєв.

У Гарнізонному храмі учасники маршу молились за Україну і за всіх, хто віддав життя за незалежність держави в різні роки.

У День Незалежності України у Львові відбуваються також численні концерти, розважальні заходи. Багато львів’ян у цей день одягнули традиційні вишиванки. Чимало військовослужбовців, учасників бойових дій поїхали на святкування Дня Незалежності до Києва.