Зеленський розповів про деякі плани щодо складу уряду

Упродовж наступного тижня буде вирішуватися питання щодо кандидатури прем’єр-міністра нового уряду, зазначив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів під час урочистого прийому в Маріїнському палаці, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Мені нема куди тягнути. Я вам скажу чесно, що складність цього рішення – в тому, що мені подобається кілька людей. Двоє», – сказав він.

Наразі, за його словами, три людини претендують на позицію міністра фінансів, в тому числі – чинна міністр Оксана Маркарова. Деталей президент не повідомив, але обіцяв вийти на пресконференцію після призначення уряду у вересні.

Урочистий прийом з нагоди Дня Незалежності, який глава держави Володимир Зеленський провів 24 серпня в Маріїнському палаці в Києві відвідали п'ять попередніх президентів України (всі, крім Віктора Януковича).

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 28-й День Незалежності. У столиці Києві відбулися як офіційне святкування, «Хода гідності» за участі президента України, так і неофіційний Марш ветеранів. Традиційного параду військової техніки в Києві цього року не проводять.