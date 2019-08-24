Порошенко прийшов на урочистий прийом у Зеленського з нагоди Дня Незалежності

П’ять президентів України відвідали урочистий прийом з нагоди Дня Незалежності, який глава держави Володимир Зеленський провів 24 серпня в Маріїнському палаці в Києві.

До шостого президента і трьох його попередників, Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка, цього разу приєднався і п’ятий президент України Петро Порошенко. Зранку Порошенко не був присутній на урочистостях під назвою «Хода гідності», які цього року відбулися замість військового параду.

Як повідомив Порошенко на своїх сторінках у соцмережах, натомість вони з дружиною взяли участь у молебні у Софії Київській та поклали квіти до Дзвону пам’яті на честь загиблих українських військових.

Як повідомляється на сайті партії «Європейська солідарність», в акції також взяли учать спікер парламенту Андрій Парубій, інші партійці, ветерани та представники громадськості.

Також був відстутній і не робив заяв з приводу Дня Незалежності експрезидент-утікач Віктор Янукович.

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 28-й День Незалежності. У столиці Києві відбулися як офіційне святкування, «Хода гідності» за участі президента України, так і неофіційний Марш ветеранів. Традиційного параду військової техніки в Києві цього року не проводять.