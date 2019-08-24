На офіційних заходах до Дня незалежності було троє експрезидентів. Порошенко не прийшов

На офіційних заходах до Дня незалежності були присутні троє попередніх президентів – Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

П'ятий президент Петро Порошенко не прийшов ні на ходу за участі його наступника Володимира Зеленського, ані на неофіційний марш, що почався після неї.

Як повідомив Порошенко на своїх сторінках у соцмережах, натомість вони з дружиною взяли участь у молебні у Софії Київській та поклали квіти до Дзвону пам’яті на честь загиблих українських військових.

Як повідомляється на сайті партії «Європейська солідарність», в акції також взяли учать спікер парламенту Андрій Парубій, інші партійці, ветерани та представники громадськості.

Також був відстутній і не робив заяв з приводу Дня незалежності експрезидент-утікач Віктор Янукович.

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 28-й День Незалежності. У столиці Києві відбувається як офіційне святкування, «Хода гідності» за участі президента України, так і неофіційний Марш ветеранів. Традиційного параду військової техніки в Києві цього року не проводять.