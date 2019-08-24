Поліція про акції у Києві: 50 тисяч людей на Майдані, 3 затриманих, 1 повідомлення про замінування

Поліція нарахувала на заходах у центрі Києва «у піковий період» близько 50 тисяч людей, повідомив на брифінгу начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

За його словами, протягом обох акцій було троє затриманих: у двох під час перевірки на вході на марш виявили речовину, схожу на канабіс, а ще одного чоловіка затримали під час виступу президента.

«Кілька людей залізли на металеві конструкції, і коли поліцейські чи охоронці попросили їх звідти злізти, одна людина, попередньо – візуально у стані алкогольного сп’яніння відмовилась. Чоловік голосно заявив, що у нього є граната, вжили заходів, його зняли. Так, у нього є тілесні ушкодження при затриманні, його направили до лікарні, йому надали допомогу, він відмовився від госпіталізації», – сказав Крищенко.

За його словами, заборонених речей у чоловіка не виявили, склади адміністративні протоколи за статтями про непокору поліції та дрібне хуліганство.

Момент затримання виклав у соцмережі журналіст Євген Спірін.

Окрім того, як зазначив Євген Крищенко, під час заходів до Дня незалежності поліція отримала одне повідомлення про замінування майдану Незалежності, з цього приводу почали провадження.

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 28-й День Незалежності. У столиці Києві відбулися як офіційне святкування, «Хода гідності» за участі президента України, так і неофіційний Марш ветеранів. Традиційного параду військової техніки в Києві цього року не проводять.