Форум ветеранів і волонтерів «Там, де ти – там Україна»: підтримки потребує кожен, хто боронив Україну

23 серпня у дворі Мистецького Арсеналу у середмісті Києва можна було зустріти президента України Володимира Зеленського, керівників урядових інституцій, дипломатів, людей у військовій формі та волонтерів. Бажаючі знайомились з продукцією ветеранського бізнесу, дехто ризикнув пройти короткий вишкіл з тактичної медицини. Так працював Другий міжнародний форум «Там, де ти – там Україна», серед питань, винесених на цей захід – політика держави щодо підтримки та захисту ветеранів та їхніх родин, лікування, реабілітація, психологічна підтримка учасників бойових дій тощо. Адже, за даними уряду, на сьогодні понад 370 тисяч українців є учасниками бойових дій на сході, понад чотири тисячі осіб віддали життя за територіальну цілісність і незалежність України.

Завдання форуму визначила заступник міністра у справах ветеранів Оксана Коляда (Гаврилюк): «Ми плануємо підняти і обговорити дійсно нагальні та гострі теми, які турбують не лише самих ветеранів, а членів їхніх родин, сімей загиблих захисників».

Для цього до участі у роботі форуму були запрошені урядовці та фахівці, які мають досвід роботи з ветеранами, волонтери і міжнародні експерти, повідомила Коляда.

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі подякував ветеранам і волонтерам та наголосив: влада надаватиме усю необхідну підтримку тим, хто боронив Україну. Для цього при Офісі президента буде створено Раду волонтерів і буде призначено уповноваженого з прав волонтерів.

А щодо законодавчих ініціатив, то об’єднання парламентського Комітету у справах ветеранів з іншим не обмежить «його функціонал», наголосив Зеленський, й пообіцяв ветеранам, що усі закони, необхідні для їхньої підтримки, будуть ухвалені.

«Ми впевнені, що справа зовсім не в органах і не в їхній кількості, а в тому, щоб було бажання реально працювати й допомагати вам», – наголосив президент.

Підтримувати українських ветеранів у межах своїх компетенцій будуть і США, запевнив Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Він відзначив, що Вашингтон готовий підтримати Україну у тих програмах та проектах, які дозволять українським ветеранам отримати медичне забезпечення, нові соціальні навички, освіту.

Ветеран АТО: «Ми потребуємо медичної реабілітації та підтримки наших починань»

Представників ветеранських організацій цікавило, чи залишать у складі нового уряду Міністерство у справах ветеранів, чи їхніми проблемами будуть опікуватись інші установи (раніше майбутній народний депутат від «Слуга народу» Галина Третьякова казала про лобіювання інтересів ветеранів, для чого не потрібно «плодити бюрократію» у вигляді міністерства – ред.).

Відповідь на їхнє питання надав президент Володимир Зеленський: за його словами, МінВет ніхто не буде ліквідовувати. Зеленський звернувся до ветеранів і волонтерів з пропозицією надати кандидатуру міністра у справах ветеранів.

Серед питань, які ветерани називають нагальними, – забезпечення медичної підтримки та реабілітації, підтримка соціальних проектів та ділових ініціатив тощо.

Ветеранів, як і волонтерів, цікавить і політика чинної влади щодо пошанування оборонців України та підтримка родин загиблих.

«Ми потребуємо медичної реабілітації та підтримки наших починань, тому що багато наших воліють отримати освіту або розпочати свій бізнес, а нам, сказати б, не завжди ідуть назустріч чиновники», – пояснив Радіо Свобода ветеран з позивним «Ангел».

Як зазначила засновниця інформаційної платформи ветеранського бізнесу «Veterano Service» Лариса Микитьон, ділові та громадські ініціативи ветеранів підтверджують, що ці люди – один з найбільш відповідальних та активних прошарків громадян України.

Серед організаторів минулорічного і нинішнього форумів – Міністерство у справах ветеранів України, Благодійний фонд «Повернись живим», громадська організація «Юридична сотня». Серед тих, хто підтримав проведення форуму – Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Рада національної безпеки та оборони України.