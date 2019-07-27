У Києві відбувся фінальний відбір ветеранів для участі в Іграх нескорених-2020

27 липня в Києві відбувся фінал спортивних тестувань у рамках відбору збірної України на «Ігри нескорених-2020» (Invictus Games). На відбір зареєструвалися більш як півтори сотні ветеранів бойових дій, які зазнали травм під час боїв на сході України.

Як повідомила Радіо Свобода заступник міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк, цього року відбір і підготовка збірної України проходить за новими критеріями, які визначили організатори «Ігор нескорених». Серед цих критеріїв – потреба ветерана бойових дій у психологічній і фізичній реабілітації, мотивація і підтримка цінностей ігор.

«Спортивний результат – лише маленький плюс при проведенні відбору», – зазначила Гаврилюк.

Згідно з програмою «Ігор нескорених», ветерани змагалися в бігу на різні дистанції, метанні ядра, стрільбі з лука, плаванні, уперше цього року відбувся забіг на спеціальних спортивних візочках для ветеранів з інвалідністю.

Змагання відбулись у присутності тренерів і під наглядом медичних працівників.

Голова благодійного фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега повідомив, що цього року Україна відмовилась від нагородження золотими, срібними, бронзовими медалями: кожен учасник тестування (відбору) отримує «Медаль нескореного».

Цього року уперше співорганізаторами українського відбору до участі в «Іграх нескорених» виступили урядові та громадські інституції: Міністерство у справах ветеранів, фонд «Повернись живим» і Центр стратегічних комунікацій «СтратКом Україна» за підтримки міжурядової робочої групи.

Українські ветерани беруть участь у змаганнях Invictus Games з 2017 року.

Іnvictus Games («Ігри нескорених») – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Їх започаткував британський принц Гаррі.

Уперше Ігри нескорених пройшли в 2014 році в Лондоні. Наступні змагання відбудуться 2020 року в Нідерландах.