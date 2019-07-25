Майже половина українців воліють бачити ветеранів у політиці – опитування

Понад 40% громадян України вважають, що ветерани Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил мають бути залучені до політики та роботи органів влади різних рівнів. Про це свідчать опитування, які у травні-червні 2019 року проводили соціологи Київського міжнародного інституту соціології на замовлення проекту «Без броні».

За результатами дослідження, проти політичної активності ветеранів виступає третина опитаних українців. Також більшість респондентів вважають, що нині роль учасників бойових дій (ветеранів) у політиці є «незначною».

«На думку опитаних, ветерани АТО/ООС мають великий потенціал у політиці, але наразі їхня роль у ній є незначною. Одна з головних причин такої ситуації – відсутність у державі політиків, які би регулярно лобіювали ветеранські питання на всеукраїнському рівні», – повідомила на презентації досліджень співзасновниця громадської організації «Студена» і проекту «Без броні» Оксана Іванців.

Читайте також: У фільмі «Східняк» головне не війна і не солдат, а людина – режисер​

Респонденти також зазначили, що основною «рушійною силою» участі ветеранів у політичних і громадських рухах є «незадовільна робота держави на національному та місцевому рівнях», додала Іванців.

Вона також повідомила, що, згідно з даними оборонного сектору України, cтаном на 1 липня 2019 року статус учасника бойових дій отримали 370 тисяч осіб, з них 15 тисяч – це жінки. Найбільше ветеранів із статусом УБД мешкають у Дніпропетровській. Київській та Львівській областях.

Проект «Без броні» представляє електронну інформаційну платформу (базу даних), на ній розміщені близько тисячі ініціатив (національного і місцевого рівнів) з підтримки ветеранів АТО/ООС за різними напрямками: від психологічної і соціальної реабілітації – до мотивуючих матеріалів про історії успіхів ветеранів бойових дій. Функціонування платформи здійснюється за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).