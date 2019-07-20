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20 Липень 2019, Київ 18:58
Фотогалереї

В Одесі ветерани перевірили свої можливості для участі в «Іграх нескорених» – фоторепортаж

В Одесі відбулися спортивні тестування в рамках відбору учасників команди, яка представлятиме Україну на міжнародних змаганнях «Ігри Нескорених» (Invictus Games) у 2020 році в Гаазі, Нідерланди. Мешканці Одеської, Дніпропетровської, Миколаївської, Вінницької, Київської та Харківської областей тренувалися у стрільбі з луку, пауерліфтінгу, веслуванні на тренажері, велоспорті та плаванні.

Раніше схожі тестування пройшли у Львові і ще мають відбутися у Києві. В цьому році організатори планують активніше залучити не професійних спортсменів, а тих ветеранів із інвалідністю, які більш за все потребують психологічної і фізичної реабілітації. Представляти Україну на міжнародних змаганнях будуть 20 ветеранів – на 5 учасників більше, ніж минулого року.
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