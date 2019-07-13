Зі Львова стартував відбір учасників на «Ігри Нескорених-2020»

Близько 60 українських ветеранів після поранень взяли участь у спортивному випробуванні для участі в Invictus Games («Іграх Нескорених») у 2020 році, яке відбулося сьогодні у Львові.

Учасники мали змогуперевірити свої здібності і сили у плаванні, пауерліфтингу, легкій атлетиці, веслуванні на тренажерах, стрільбі з лука, велоспорті. Кожен із військовослужбовців, зважаючи на свій стан після поранення, міг обради для себе той вид спорту, у якому він найкращий.

«Приїхали учасники із усіх областей Західної України. Ми так спланували, щоб усі регіони пройшли тестування, вони пройдуть в Одесі і Києві. Всі учасники будуть допущені до національних змагань. Також волонтери спілкуються з учасниками, проводять інтерв’ю», – каже представницяорганізаторів «Ігор Нескорених» Оксана Горбач.

За її словами, цього року до збірної України на Invictus Games обиратимуть кандидатів не стільки за спортивними результатами, як зважаючи на потребу у реабілітації воїнів, щоб допомогти їм знайти себе у житті після поранення чи хвороби, яку мають внаслідок проходження служби.

«Я у 2017 році брав участь у випробуваннях. Не знав, чи братиму участь в «Іграх Нескорених». Тоді стріляв із лука, мене тримали руками, потім я придумав собі спеціальне пристосування. З березня 2017 почав тренуватись. Золоту медаль отримав у 2018 році у Києві на національних іграх», – розповів український ветеран Сергій Калитюк, який пересувається у візку.

Десантник отримав поранення під Червоним Лиманом на Донеччині у 2014 році, у нього влучило 5 куль.

«Другий раз беру участь. Перше місце із веслування у своїй групі взяв у Києві. Якщо я не займатимусь спортом, то у мене знову почне виснути правий бік. Бо права частина взагалі у мене не працювала після поранення. Я не ходив і не вставав. Потім всього по-новому вчився: і писати, і говорити, і ходити. Спорт – уже мій стиль життя, відвідую зал, тренер мені програмку складає. Я дуже хочу знову повернутись на службу», – говорить Ігор Галушко, колишній боєць підрозділу «Азов», що у 2017 під Мар’їнкою на Донеччині зазнав наскрізного кульового поранення в голову.

Invictus Games засновані у 2014 році Герцогом Сассекським для ветеранів і військовослужбовців, які отримали поранення, були травмовані чи захворіли, виконуючи служюові обов’язки. У 2017 році до цих міжнародних змагань долучилась Україна. У 2020 році втретє українці братимуть участь в Іграх Нескорених, які відбудуться у Гаазі.