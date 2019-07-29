«Воля сильніша за тіло»: як українські ветерани готуються до міжнародних змагань

В останні три роки державний прапор України майорить над спортивними аренами та вздовж марафонських трас у різних країнах світу, де відбуваються міжнародні змагання для ветеранів бойових дій. Учасники бойових дій на сході України з пораненнями та контузіями повертаються у мирне життя, серед іншого, завдяки спортивній реабілітації, а участь у змаганнях із побратимами і посестрами з країн-членів НАТО дозволяє їм не лише представити державу, а й продемонструвати міць духу й спортивну наснагу. Радіо Свобода дізналось, як українські ветерани готуються до міжнародних спортивних змагань.

Національний спорткомплекс «Олімпійський» у Києві. Липнева спека під вечір поступається легкому вітерцю, який віє над футбольним полем та доріжкою для бігу довкола нього. Доріжкою біжать десятеро чоловіків і жінок, у кількох – спортивні протези. Люди долають коло за колом довкола футбольного поля, дехто зупиняється для короткого перепочинку або короткої гімнастики і повертається на бігову доріжку знову.

Це – тренування команди ветеранів АТО/ООС, які у жовтні цього року представлятимуть Україну на міжнародному марафоні морської піхоти США у Вашингтоні. Як повідомив Радіо Свобода уповноважений президента України у справах реабілітації ветеранів, керівник Центру спортивної реабілітації ветеранів Вадим Свириденко (учасник марафонів у 2016-2018 роках), «Україну на марафоні представлятимуть десятеро бійців»: з них четверо, які мають ампутації, будуть бігти дистанцію 10 кілометрів.

Україну на марафоні представлятимуть десятеро бійців

Шестеро ветеранів мають намір пробігти повну марафонську відстань у 42 кілометри, каже боєць.

Серед тих, хто буде бігти 10-кілометрову дистанцію – ветеран АТО із 72-ї окремої мотопіхотної бригади імені Чорних запорожців Ольга Бенда. Після поранення під Авдіївкою лікарі були змушені ампутувати їй ногу, цьогоріч вона вперше стала на спортивний протез і почала тренування для участі у марафоні в США.

​«Я чи не щоранку прокидаюсь і думаю: «Ольго, 10 кілометрів – то ж багато! То така відстань серйозна! Як бігтимемо?». А потім виходжу на бігову доріжку національного спорткомплексу «Олімпійський» і біжу, коло за колом. Кажу собі, що марафон на 10 кілометрів – це важко, складно, боляче, але ці кілометри треба подолати, щоб на одну сходинку вище піднятись у житті», – розповідає Бенда кореспондентові Радіо Свобода.

Invictus Games-2020

У Львові, Одесі та Києві упродовж липня відбулись спортивні тестування ветеранів, які воліють представляти Україну на міжнародних змаганнях «Ігри нескорених» (Invictus Games) навесні 2020 року. Лише у Києві до участі у тестуваннях зголосились 170 осіб, які у присутності тренерів, медиків, психологів, волонтерів і побратимів опановували біг на різні дистанції, штовхання ядра, плавання, стрільбу з лука та інші спортивні дисципліни.

Уперше цьогоріч ветерани з ампутаціями кінцівок та ушкодженнями хребта унаслідок поранень вчились їзді на спеціальних спортивних візках. Чи не єдиним ветераном, хто опанував особливості руху візка, є Олександр Чалапчій – учасник збірної України на «Іграх нескорених-2018» в австралійському Сіднеї. Він прискіпливо перевіряє, як зібраний візок, і ще більш прискіпливо пояснює ветеранові Богдану особливості пересування на цих візках (візок нагадує низенький велосипед на трьох колесах з ручним управлінням). «Не кожен боєць на протезах здатен керувати таким візком. Але я вважаю, що спробувати варто, принаймні для отримання нових знань та досвіду», – роз’яснює Чалапчій.

Як повідомила Радіо Свобода заступник міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк, цього року відбір та підготовка збірної України проходить за новими критеріями, які визначили організатори «Ігор нескорених». Відтепер основні критерії відбору учасників до збірної полягають у «психологічній та фізичній реабілітації ветерана бойових дій, їхня мотивація та підтримка цінностей ігор. Спортивний результат – лише маленький плюс при проведенні відбору», – зазначила Гаврилюк.

Про процедуру відбору кандидатів до національної збірної Радіо Свобода розповіла координатор благодійного фонду допомоги армії «Повернись живим» Ірина Турчак. Отже, каже вона, цього року учасники тестувань заповнили анкети, далі з ними поспілкувались лікарі та психологи – члени відбіркової комісії. Потім вже члени комісії, які представляють тренерів, та волонтери-спостерігачі оцінюють поведінку кандидата у грі, чи він допомагає іншим учасникам, як він реагує на успіх або неуспіх виступу, говорить Турчак.

Люди, яких ми позиціонуємо як асистентів тренерів – це учасники попередніх «Ігор нескорених»

«Люди, яких ми позиціонуємо як асистентів тренерів – це учасники попередніх «Ігор нескорених». Під час розмови з кандидатом комісія аналізує його вмотивованість, його поводження у колективі, чи він здатен бути командним гравцем, а також дивиться, чи є серед кандидатів потенційні капітани команд», – каже Турчак.

На кожному з етапів відбору серед членів комісій будуть різні люди, щоб «уникнути можливої заангажованості комісії», додає директорка Центру стратегічних комунікацій «СтратКом Україна» Оксана Горбач. Вона також повідомила Радіо Свобода, що усі без винятку учасники спортивних тестувань запрошені до Києва, де 8 вересня відбудеться фінальна частина відбору, що за її підсумками відбіркова комісія вирішить, хто з кандидатів увійде до складу збірної команди України – команди, чия «воля сильніша за тіло», як написано на футболках учасників.