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17 Липень 2019, Київ 10:08
Фотогалереї

«Бійці, чия воля сильніша за тіло» – як готуються до марафону українські ветерани у фото

У Києві на Національному спортивному комплексі «Олімпійський» у рамках програми спортивної реабілітації ветеранів та їхніх родин пройшли тренування з легкої атлетики. Серед ветеранів, які долучилися до тренування, – учасники команди України, яка візьме участь у Міжнародному марафоні морської піхоти США.

Марафон відбудеться в жовтні цього року у Вашингтоні, Україну представлятимуть десятеро бійців: четверо з них, які мають ампутації, планують бігти дистанцію у 10 кілометрів, а шестеро – всю марафонську відстань у 42 кілометри.
Спортсмени-ветерани під час розминки на НСК &laquo;Олімпійський&raquo;
1 Спортсмени-ветерани під час розминки на НСК «Олімпійський»
Олександр Терещенко (ліворуч) &ndash; кіборг, письменник, нині заступник міністра у справах ветеранів під час роботи з тренером
2 Олександр Терещенко (ліворуч) – кіборг, письменник, нині заступник міністра у справах ветеранів під час роботи з тренером
Під час п&#39;ятикілометрового тренувального забігу
3 Під час п'ятикілометрового тренувального забігу
Підтримку у підготовці українським воїнам до марафону надають міжнародний благодійний фонд &laquo;Ветеранська десятка&raquo;, Національна рада спортивної реабілітації захисників України та Міністерство України у справах молоді та спорту
4 Підтримку у підготовці українським воїнам до марафону надають міжнародний благодійний фонд «Ветеранська десятка», Національна рада спортивної реабілітації захисників України та Міністерство України у справах молоді та спорту
Ольга Бенда (праворуч) сьогодні перший раз одягнула спеціальний біговий протез. Якийсь час їй було незвично і вона звикала до нього
5 Ольга Бенда (праворуч) сьогодні перший раз одягнула спеціальний біговий протез. Якийсь час їй було незвично і вона звикала до нього
Згодом поспілкувалися з Олею. Виявилося, що вона з Вінниці, і що ми колись жили майже поруч один з одним. На війну пішла добровольцем. Важке поранення отримала в Авдіївці від міни у 2017 році. У міжнародних змаганнях ще участі не брала, але зараз активно готується&nbsp;
6 Згодом поспілкувалися з Олею. Виявилося, що вона з Вінниці, і що ми колись жили майже поруч один з одним. На війну пішла добровольцем. Важке поранення отримала в Авдіївці від міни у 2017 році. У міжнародних змаганнях ще участі не брала, але зараз активно готується 
Атмосфера була &ndash; &laquo;усі свої&raquo;. Під час тренувань багато жартували та сміялися
7 Атмосфера була – «усі свої». Під час тренувань багато жартували та сміялися
Вадим Свириденко &ndash; учасник марафонів морської піхоти у США у 2016&ndash;2018 роках.&nbsp;Уповноважений президента України у справах реабілітації ветеранів, голова Національної ради спортивної реабілітації захисників України
8 Вадим Свириденко – учасник марафонів морської піхоти у США у 2016–2018 роках. Уповноважений президента України у справах реабілітації ветеранів, голова Національної ради спортивної реабілітації захисників України
&laquo;Участь у подібних змаганнях для бійців, які внаслідок участі у бойових діях отримали серйозні проблеми зі здоров&rsquo;ям, є частиною реабілітації та ще одним кроком до одужання і повернення у мирне життя. Щодо нинішнього &laquo;марш-кидка&raquo; на Олімпійському стадіоні у Києві, то нині до нас&nbsp; уперше долучилася Ольга Бенда, яка отримала спортивний протез завдяки програмі співпраці ветеранських організацій України із Трастовим фондом НАТО&raquo;, &ndash; каже Вадим Свириденко
9 «Участь у подібних змаганнях для бійців, які внаслідок участі у бойових діях отримали серйозні проблеми зі здоров’ям, є частиною реабілітації та ще одним кроком до одужання і повернення у мирне життя. Щодо нинішнього «марш-кидка» на Олімпійському стадіоні у Києві, то нині до нас  уперше долучилася Ольга Бенда, яка отримала спортивний протез завдяки програмі співпраці ветеранських організацій України із Трастовим фондом НАТО», – каже Вадим Свириденко
Цього року команда українських ветеранів на міжнародних змаганнях&nbsp;The Cateran Yomp-2019 у Шотландії завоювала чотири золоті та дві бронзові медалі
10 Цього року команда українських ветеранів на міжнародних змаганнях The Cateran Yomp-2019 у Шотландії завоювала чотири золоті та дві бронзові медалі
У тренуваннях беруть участь спортсмени різного віку
11 У тренуваннях беруть участь спортсмени різного віку
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Тренуються&nbsp;українські ветерани на НСК&nbsp;&laquo;Олімпійський&raquo; двічі на тиждень
13 Тренуються українські ветерани на НСК «Олімпійський» двічі на тиждень
Захисник ДАПу Руслан Боровик&nbsp;приходить на тренування з донькою
14 Захисник ДАПу Руслан Боровик приходить на тренування з донькою
&laquo;Бійці, чия воля сильніша за тіло&raquo; &ndash; напис на футболці Олі&nbsp;Бенди. І це справді так
15 «Бійці, чия воля сильніша за тіло» – напис на футболці Олі Бенди. І це справді так
Фото усіх на пам&#39;ять
16 Фото усіх на пам'ять
Тренування закінчено. Ми всі виходимо зі стадіону і йдемо у місто. Дивлюсь їм вслід. Звичайні собі перехожі кияни. Згадую, що через лави ЗСУ і фронт за п&#39;ять років війни пройшли сотні тисяч українців. Усі вони серед нас
17 Тренування закінчено. Ми всі виходимо зі стадіону і йдемо у місто. Дивлюсь їм вслід. Звичайні собі перехожі кияни. Згадую, що через лави ЗСУ і фронт за п'ять років війни пройшли сотні тисяч українців. Усі вони серед нас
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Андрій Дубчак

Розповідаю про війну на Донбасі через історії військових і цивільнихhttps://www.instagram.com/andriy.dubchak

Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працюю з лютого 2003 року. Виконую функції редактора інтернет-сайту, займаюсь мультимедіа, SEO, фотографією, пишу. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Закінчив механічний факультет ВДСГІ, КПІ ФІОТ, «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики.  Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «​відео з йолки». Фіналіст конкурсу European Media Digital Award 2019 у номінації «​engagement»​.

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