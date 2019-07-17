«Бійці, чия воля сильніша за тіло» – як готуються до марафону українські ветерани у фото

У Києві на Національному спортивному комплексі «Олімпійський» у рамках програми спортивної реабілітації ветеранів та їхніх родин пройшли тренування з легкої атлетики. Серед ветеранів, які долучилися до тренування, – учасники команди України, яка візьме участь у Міжнародному марафоні морської піхоти США.
Марафон відбудеться в жовтні цього року у Вашингтоні, Україну представлятимуть десятеро бійців: четверо з них, які мають ампутації, планують бігти дистанцію у 10 кілометрів, а шестеро – всю марафонську відстань у 42 кілометри.
Марафон відбудеться в жовтні цього року у Вашингтоні, Україну представлятимуть десятеро бійців: четверо з них, які мають ампутації, планують бігти дистанцію у 10 кілометрів, а шестеро – всю марафонську відстань у 42 кілометри.
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