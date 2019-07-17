«Бійці, чия воля сильніша за тіло» – як готуються до марафону українські ветерани у фото

6 Згодом поспілкувалися з Олею. Виявилося, що вона з Вінниці, і що ми колись жили майже поруч один з одним. На війну пішла добровольцем. Важке поранення отримала в Авдіївці від міни у 2017 році. У міжнародних змаганнях ще участі не брала, але зараз активно готується