Україна має визначитись із форматом діяльності Мінвет – Тейлор

США готові підтримувати Україну, її ветеранів та волонтерів, заявив на цьогорічному Міжнародному форумі «Там, де ти – там Україна» тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор.

«Сполучені Штати Америки націлені надавати підтримку Україні. За допомогою Міністерства у справах ветеранів ми зможемо надалі надавати підтримку волонтерам і ветеранам у цивільному житті. На сьогодні завданням для України є визначення формату діяльності міністерства», – наголосив Тейлор.

Він також зазначив, США готові підтримати Україну у тих програмах та проектах, які дозволять українським ветеранам отримати освіту та необхідне медичне забезпечення.

«З боку США ми би хотіли задовольнити потреби ветеранів в одержанні нових навичок, котрі їм необхідні для виживання»,– зазначив Тейлор.

Відкриваючи нинішній форум, президент України Володимир Зеленський повідомив, що міністерство у справах ветеранів ліквідовано не буде, а кандидатуру на посаду міністра мають надати ветерани та волонтери.