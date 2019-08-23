«Уникайте натовпів»: посольство США в Україні попередило американців перед 24 серпня

Посольство США в Україні попередило американських громадян про заходи безпеки, яких варто дотримуватися в центрі Києва 24 серпня, коли Україна відзначатиме День Незалежності.

«Святкування в Києві стартує парадом, який розпочнеться на майдані Незалежності о 9:00 та закінчиться приблизно о 12:00. Очікуйте великої присутності поліції в районі, а також обшуків сумок та перекриття доріг. Близько 11:30 біля університету Шевченка розпочнеться альтернативна хода, яка прослідує до Майдану. Організатори заявили, що марш буде мирним, але можливі протистояння з силами безпеки. Очікується велика кількість учасників, знадобиться додаткове перекриття вулиць», – вказують у посольстві.

«Дії, які потрібно вжити:

• Будьте обізнані про те, хто вас оточує.

• Майте ідентифікаційні документи постійно, включно з паспортом США.

• Уникайте натовпу та демонстрацій.

• Будьте обережні, якщо несподівано опинилися поблизу великих зібрань чи акцій протесту.

• Стежте за місцевими ЗМІ щодо оновлень.

• Поводьте себе стримано», – рекомендують американські дипломати в Києві.

У суботу, 24 серпня, Україна святкуватиме День Незалежності. Цьогоріч українці спостерігатимуть «новий формат» офіційного відзначення, який запропонував президент Володимир Зеленський. Замість військового параду на головній вулиці столиці має пройти «Хода гідності». А військові, які незгодні з таким рішенням, організовують альтернативний захід – Марш захисників України.