Ексначальник Генштабу Муженко прокоментував скасування параду Офісом президента Зеленського

Начальник Генерального штабу Збройних сил України у період із 3 липня 2014 року до 21 травня 2019 року, генерал армії Віктор Муженко вважає помилковим рішення Офісу президента Володимира Зеленського скасувати військовий парад у День Незалежності.

«Відміна параду – це показник того, що ЗСУ не в центрі уваги нової влади», – сказав генерал Муженко в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами колишнього керівника Генштабу ЗСУ, за період від 2014 року стало очевидно, що проведення параду на День Незалежності позитивно впливає на особовий склад Збройних сил, оскільки військовослужбовці мають змогу не тільки прочитати чи почути, що «народ поважає свою армію», а «побачити це на власні очі».

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«Я за парад. Це – акт єднання армії і народу», – зазначив Віктор Муженко.

«Парад – це дуже позитивний момент у питаннях підтримування бойового духу особового складу. Люди розуміють, що вони потрібні, що вони виконують значиме завдання, велику роботу по захисту своєї країни. І вони бачать, що народ їх достатньо позитивно оцінює», – вважає ексначальник Генштабу.

Окрім цього, наголосив генерал Муженко, парад «є сигналом агресору, що йому готові дати відсіч».

Повне інтерв’ю із колишнім начальником Генерального штабу ЗСУ Віктором Муженком Радіо Свобода опублікує 23 серпня.

Президент Володимир Зеленський, прийшовши до влади, заявив, що парад на День Незалежності не потрібен, а кошти на нього, нібито 300 мільйонів гривень, мали б піти на премії українським військовим.

Це рішення викликало різку критику серед частини суспільства, а також серед ветеранів і волонтерів, які вирішили самотужки організувати власний військовий парад у вигляді проходження колонами, без техніки.

Критики рішення також звертали увагу, що поділ 300 мільйонів гривень серед українських військових означатиме суми виплат лише близько тисячі гривень кожному і що справжня вартість параду значно менша від названої президентом суми.

Наприкінці липня голова Офісу президента Андрій Богдан анонсував, що замість традиційного військового параду до Дня Незалежності України 24 серпня відбудеться «Хода гідності».

У результаті 24 серпня відбудеться два окремі марші – організований ветеранами та організований Офісом президента.