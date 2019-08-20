Полторак повідомив про розміри премій військовим до Дня Незалежності

Міністр оборони України Степан Полторак повідомив про розміри премій, які будуть виплачені українським військовим з нагоди відзначення 28-ї річниці незалежності України.

«Військовослужбовці, у тому числі й строкової служби, та курсанти отримають по 1 тисячі гривень, військовослужбовці, які у 2019 році залучалися до виконання завдань в складі підрозділів Об’єднаних сил, та ті, що наразі захищають територіальну цілісність держави на cході – по 2 тисячі гривень», – написав міністр у фейсбуці.

Президент Володимир Зеленський, прийшовши до влади, заявив, що парад на День Незалежності не потрібен, а кошти на нього, нібито 300 мільйонів гривень, мали б піти на премії українським військовим.

Це рішення викликало різку критику серед частини суспільства, а також серед ветеранів і волонтерів, які вирішили самотужки організувати власний військовий парад у вигляді проходження колонами, без техніки.

Критики рішення також звертали увагу, що поділ 300 мільйонів гривень серед українських військових означатиме суми виплат лише близько тисячі гривень кожному і що справжня вартість параду значно менша від названої президентом суми.

Наприкінці липня голова Офісу президента Андрій Богдан анонсував, що замість традиційного військового параду до Дня Незалежності України 24 серпня відбудеться «Хода гідності».

У результаті 24 серпня відбудеться два окремі марші – організований ветеранами та організований Офісом президента.