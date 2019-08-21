Зеленський на першому засіданні Ради запропонує відтермінувати штрафи за нерозмитнені авто

Президент України Володимир Зеленський на першому засідання Верховної Ради дев’ятого скликання запропонує відтермінувати штрафи за нерозмитнені автомобілі, повідомив Офіс президента.

«Наразі цей законопроєкт є пріоритетним, і він буде знову внесений для розгляду на першому ж засіданні парламенту нового скликання. Верховна Рада має підтримати законопроєкт, і штрафні санкції будуть відтерміновані», – заявив заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка.

За його словами, застосування штрафних санкцій планують відкласти на три місяці. За цей час будуть напрацьовані законодавчі ініціативи для врегулювання проблем, які виникають при розмитненні автомобілів, і встановити пропорційні штрафні санкції у разі порушення законодавства.

Із 22 серпня набувають чинності штрафи за перевищення терміну перебування на території України нерозмитнених автомобілів (до 170 тисяч гривень або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду).

Перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання має відбутися 29 серпня.

В Офісі президента оцінюють кількість нерозмитнених автомобілів у близько 800 тисяч.

Верховна Рада України продовжила пільговий період для розмитнення «євроблях» ще на 90 днів на засіданні 16 травня. Це сталося на тлі протестів власників таких авто під стінами парламенту.

Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами». Плани перекрити цю можливість, а потім ухвалення законів про це викликали акції протесту користувачів цих авт-«євробляхерів», із перекриттям автомобільних доріг і прикордонних пунктів пропуску.

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах». Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними.