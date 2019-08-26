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26 Серпень 2019, Київ 16:24
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Уряд Зеленського буде філією Офісу президента – Сазонов

Уряд Зеленського буде філією Офісу президента – Сазонов
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29 серпня, уже цього четверга, має відбутися перше засідання новообраної Верховної Ради, де партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» матиме монобільшість. Україна може підійти до 2020 року або сильною, консолідованою, або слабкою і з численними внутрішніми конфліктами, констатує блогер, громадський діяч Валерій Пекар. Якою ж вона може бути – Україна в руках Зеленського? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили блогери, політичні оглядачі Валерій Пекар і Кирило Сазонов.

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