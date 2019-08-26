Уряд Зеленського буде філією Офісу президента – Сазонов

29 серпня, уже цього четверга, має відбутися перше засідання новообраної Верховної Ради, де партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» матиме монобільшість. Україна може підійти до 2020 року або сильною, консолідованою, або слабкою і з численними внутрішніми конфліктами, констатує блогер, громадський діяч Валерій Пекар. Якою ж вона може бути – Україна в руках Зеленського? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили блогери, політичні оглядачі Валерій Пекар і Кирило Сазонов.