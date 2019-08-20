Силовики підігрують Офісу президента? (Огляд преси)

«Силовики підігрують Офісу президента» – у статті під таким заголовком «Газета по-українськи» пояснює причини прискіпливої уваги правоохоронців до заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Експерт видання стверджує, що чиновники напередодні звільнень «пакуються». І дехто шукає варіанти підзаробити й піти з посади із грошима. Гримчак – близький приятель Юрія Луценка. Той попри заклики Зеленського не подав у відставку. Силовики пробують підіграти Офісу президента. Ініціатива їхня, Банкова цього не вимагала, переконує політолог. СБУ та НАБУ хочуть показати користь Зеленському. Мовляв, готові боротися з корупцією. Та й усередині Генпрокуратури Сергій Горбатюк має конфлікт із Луценком. Тому активно бере участь у процесі проти Гримчака. Теж мститься. Експерт вважає, що впливові чиновники замішані в корупції майже через одного. Поширена схема – коли людина вирішує питання у сфері, що не належить до її прямої компетенції. Так довести корупцію важче. Коли запрацює нова Верховна Рада, питання звільнення Луценка буде одним із перших, переконаний політолог.

Газета «День» нагадує про річницю «Іловайського котла». Видання пише, що саме після Іловайської трагедії ЗСУ втратили ініціативу на сході України. Звільнення українських територій перейшло в оборону від ворога. Згодом Київ підписав у вересні 2014-го «Мінськ-1», а пізніше, в лютому 2015-го – «Мінськ-2». Ключові світові гаранти безпеки (США та Велика Британія), які після відмови України від ядерної зброї, запевняли її в тому, що жодна зброя не буде використовуватись проти неї і кордони України ніхто не порушить, опинилася поза так званим «нормандським форматом». Їхня участь обмежилася спільними навчаннями. «Уроки Іловайська досить прості – треба докорінно змінювати вище керівництво, вищий склад Збройних сил, – говорить «Дню» екскомандир 5-ї роти батальйону «Дніпро-1» Володимир Шилов. – Це найголовніше, адже це люди, які мислять зовсім іншими критеріями й абсолютно не були готові до війни». Про інші уроки трагедії йдеться в матеріалі «Iловайський «котел»: 5 років по тому».

Загострення воєнної ситуації на Донбасі може бути пов’язано з намаганням Росії забезпечити собі вигідніші умови для підписання договору з транзиту газу територією України, констатує газета «Україна молода». Видання нагадує, що усе менше і менше часу залишається до 1 січня 2020 року – дати, яка може стати визначальною для паливно-енергетичного комплексу України. Адже напередодні цього дня закінчується контракт на транзит російського газу територією України, а чи буде підписано новий, на яких умовах і в яких обсягах – це питання, що зараз залишаються поза кадром. Утім, новообрана влада не бачить особливих підстав для занепокоєння і заявляє про план «Б», а експерти стверджують: Україна має не більше півтора року, щоб знайти механізм хоча б часткової компенсації втрат внаслідок «Північного потоку-2». На яких умовах Росія хоче підписати газову угоду, газетярі розповідають у матеріалі «Постріли задля контракту».