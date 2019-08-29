Апарат Верховної Ради не видав посвідчення обраному народному депутату, той викликав поліцію

Обраний народний депутат-мажоритарник Сергій Рудик повідомив, що викликав поліцію через відмову апарату парламенту видати йому посвідчення – про це повідомила журналістка Радіо Свобода з Верховної Ради.

Як пояснив Сергій Рудик, відмова у реєстрації мотивується листом від секретаріату Центральної виборчої комісії.

«Керівник апарату дав вказівку працівникам апарату не видавати мені посвідчення народного депутата навіть після того, як я склав присягу, мотивуючи це офіційним. Офіційним листом він називає лист голови секретаріату Центральної виборчої комісії. Я намагаюся пояснити, що не може лист голови секретаріату ЦВК, як і завгоспа, як і інших технічних працівників, навіть дуже поважних, підміняти собою рішення Центральної виборчої комісії», – сказав він.

Рудик повідомив, що його опоненти на виборах на 198 окрузі (місто Сміла Черкаської області) оскаржують його перемогу в судах, однак судове рішення у справі ще не набуло чинності, адже не збіг термін для подачі апеляції.

«Я викликав сюди 102, слідчо-оперативну групу для того, щоб зафіксувати причини, тому що потім знайти в нашій державі знайти крайнього потім у виконанні незаконних рішень неможливо», – заявив обраний парламентар.

Виконувач обов’язків керівника апарату Верховної Ради Петро Боднар пояснив свою позицію тим, що має дочекатися рішення суду і відповідного повідомлення від Центральної виборчої комісії, перш ніж видати посвідчення Рудику.

«Я думаю, що потрібно дочекатися рішень судів, ЦВК повідомить апарат про те, що Рудик зареєстрований депутатом, і або нас уповноважить зареєструвати і видати посвідчення, або саме ЦВК видасть», – сказав Боднар у дискусії з Рудиком.

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Він заявив, що «не має повноважень» ухвалювати рішення у цій справі, і пообіцяв звернутися до голови ЦВК Тетяни Сліпачук по офіційну позицію комісії. На питання Рудика, навіщо йому дозвіл голові ЦВК на видачу посвідчення, якщо для відмови в цьому її рішення не потребувалося, Боднар заявив, що не контактує з керівником секретаріату ЦВК.

«Сліпачук не контактує з керівником апарату, а я керівник апарату, контактую з керівником апарату ЦВК. Якщо керівник апарату ЦВК мене обманув, якщо таке припустити, я зараз звернуся до керівниці ЦВК», – пообіцяв він.

За результатами голосування на сайті ЦВК, Сергій Рудик отримав 28,92% голосів під час позачергових парламентських виборів у липні 2019 року. Друге місце посіла кандидатка від «Слуги народу» Наталія Олександрівна – за словами Рудика, саме вона оскаржує його перемогу на окрузі.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з кулуарів Верховної Ради.