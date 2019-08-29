У Верховній Раді створено коаліцію – Разумков

Головуючий у тимчасовій президії Верховної Ради 9-го скликання Дмитро Разумков оголосив про створення коаліції.

«Зареєстрована депутатська фракція «Слуга народу» налічує 254 народних депутати, що склало більшість народних депутатів від кількісного складу Верховної Ради, і, відповідно до Конституції України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України», – сказав Разумков.

Зранку 29 серпня народні депутати дев’ятого скликання склали присягу і ухвалили перші рішення на першому засіданні новообраної Верховної Ради.

У свій перший робочий день народні депутати планують, зокрема, сформувати Кабінет міністрів, змінити голову Служби безпеки України та генерального прокурора. Президент України Володимир Зеленський має виступити з позачерговим посланням.