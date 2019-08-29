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29 Серпень 2019, Київ 14:44
Новини | Політика

Нова Верховна Рада ухвалила перші рішення

390 народних депутатів підтримали створення тимчасової президії парламенту

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Народні депутати Верховної Ради дев’ятого скликання ухвалили перші рішення.

390 народних депутатів підтримали створення тимчасової президії парламенту в складі Дмитра Разумкова, Руслана Стефанчука (обидва – «Слуга народу»), Юлія Іоффе («Опозиційна платформа – За життя»), Андрія Кожем’якіна («Батьківщина»), Михайла Забродського («Європейська солідарність») та Ярослава Железняка («Голос»).

359 депутатів підтримали продовження пленарного засідання до розгляду питань порядку денного.

Зранку 29 серпня народні депутати дев’ятого скликання склали присягу на урочистому засіданні Верховної Ради.

У свій перший робочий день народні депутати планують сформувати Кабінет міністрів, змінити голову Служби безпеки України та генерального прокурора. Президент України Володимир Зеленський має виступити з позачерговим посланням.

/**/ /**/ /**/ Верховна Рада України, 29 серпня 2019 року
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