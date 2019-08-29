Рада затвердила список комітетів та їхніх голів

Верховна Рада України на засіданні 29 серпня затвердила список парламентських комітетів та їхніх голів.
Депутати розглянули дві окремі постанови.
Постанову, про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів підтримали 318 депутатів.
Постанова про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів отримала 299 голосів народних обранців.
Список комітетів та їх голів:
- Комітет з питань аграрної та земельної політики очолив – Микола Сольський («Слуга народу»);
- Комітет з питань антикорупційної політики – Анастасія Красносільська («Слуга народу»);
- Комітет з питань бюджету – Юрій Аристов («Слуга народу»);
- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики – Олександр Ткаченко («Слуга народу»);
- Комітет з питань екологічної політики та природокористування – Олег Бондаренко («Слуга народу»);
- Комітет з питань економічного розвитку – Дмитро Наталуха («Слуга народу»);
- Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг – Андрій Герус («Слуга народу»);
- Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування – Михайло Радуцький («Слуга народу»);
- Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва – Богдан Яременко («Слуга народу»);
- Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом – Іванна Климпуш-Цинцадзе («Європейська солідарність»);
- Комітет з питань молоді та спорту – Андрій Кожем’якін («Батьківщина»);
- Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки – Олександр Завітневич («Слуга народу»);
- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – Андрій Клочко («Слуга народу»);
- Комітет з питань освіти, науки та інновацій – Сергій Бабак («Слуга народу»);
- Комітет з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях і АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин –Дмитро Лубинець (позафракційний);
- Комітет з питань правової політики – Ірина Венедиктова («Слуга народу»);
- Комітет з питань правоохоронної діяльності – Денис Монастирський («Слуга народу»);
- Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради – Сергій Кальченко («Слуга народу»);
- Комітет з питань свободи слова – Нестор Шуфрич («Опозиційна платформа За життя»);
- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – Галина Третьякова («Слуга народу»);
- Комітет з питань транспорту та інфраструктури – Юрій Кисіль («Слуга народу»);
- Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики – Данило Гетманцев («Слуга народу»);
- Комітет з питань цифрової трансформації – Михайло Крячко («Слуга народу»).
FACEBOOK КОМЕНТАРІ