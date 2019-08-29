Яким шляхом рушить нова Верховна Рада? Основні завдання і ризики (огляд преси)

29 серпня відбудеться урочисте засідання Верховної Ради дев’ятого скликання, на якому після складання присяги кандидати в народні депутати стануть повноцінними депутатами. Чого ж чекає виборець від своїх нових представників у єдиному законодавчому органі держави, які надії на них покладає і чого від них хоче, дізнавалась газета «Голос України». Найголовніше – зберегти незалежність і територіальну цілісність України. Також експерти видання наголошують на необхідності законодавчо врегулювати ринок землі, завершити реформу медицини, дбати про мову й національні інтереси, а суспільні цінності ставити вище, ніж свої. Здійснити демонополізацію виробництва спирту, міндобрив, підвищити пенсії і зарплати, знищити корупцію. Загалом, працювати так, щоб не розчарувати людей у своєму виборі, підсумовує парламентська газета.

Газета «День» інформує, що уже на першому ж засіданні нової Верховної Ради владний монополіст – партія «Слуга народу» – планує не тільки оголосити про формування більшості, запустити всі парламентські комітети та, можливо, внести до парламенту кандидата на посаду прем’єра, а й розглянути близько 60-70 «стрижневих законопроектів». Серед них – про зняття недоторканності з народних депутатів і про скорочення кількості парламентаріїв аж на третину – від 450 до 300, що вимагає відповідних змін до Конституції. Можливий і розгляд законопроекту про проведення місцевих виборів у Києві та інших законодавчих актів, які зараз допрацьовуються. Дописувач видання публіцист Сергій Грабовський анітрохи не сумнівається, що цілком можливо за неповний робочий день (бо ж частину його заберуть організаційні питання) розглянути в Раді 60-70 законів – було би бажання. Проте такий «стахановський рекорд» апріорі перетворить Верховну Раду на суто «декоративний парламент» брежнєвської доби. З усіма наслідками, які звідси випливатимуть, бо ж «декоративні парламенти» традиційно прикривають своїми «демократичними» фасадами жорсткий авторитаризм, а то й відвертий тоталітаризм. Автор також не поділяє необхідності повного скасування депутатської недоторканності, адже це, на його думку, неприховане встановлення диктатури беззаконня. Бо не лише «сержант Петренко» в будь-який момент зможе «запакувати» потрібне число депутатів перед важливим засіданням Ради, щоб забезпечити зрив голосування за той чи інший законопроект, а й «тітушки» на службі місцевих «князьків» майже безкарно ламатимуть «неправильним» парламентаріям руки-ноги під час спровокованих «побутових» бійок, де провину покладатимуть на обидві сторони. Тому може йтися виключно про певне обмеження, а не скасування депутатської недоторканності, наголошує дописувач. Заголовок статті – «Яким шляхом рушить нова Верховна Рада?»

29 серпня в Україні вперше відзначатимуть День пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави. Саме цього дня п'ять років тому в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі. Полковник медичної служби Всеволод Стеблюк в інтерв’ю газеті «День» розповів про те, як росіяни на його очах добивали і чавили на БМД українських солдат. Про жахливі злочини росіян видання пише в матеріалі «Звірства Кремля в Іловайському котлі».