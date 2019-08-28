Шуфрич, партнер дружини Зеленського та інші. Хто очолить комітети Ради

27 серпня підготовча група нового скликання парламенту затвердила кандидатури на керівні посади в комітетах Верховної Ради України. Відповідно до квоти, яку політичні партії мають, згідно з кількістю обранців тієї чи іншої політичної сили, найбільшу кількість головувань у парламентських комітетах отримала президентська партія «Слуга народу». Найменше – політична сила експрезидента Петра Порошенка «Європейська солідарність». Однак остаточне рішення ухвалюватимуть на засіданні після початку роботи парламенту.

Якими силами володітимуть політичні партії і хто організовуватиме роботу нового парламенту в профільних напрямках?

Комітет з питань бюджету

Юрій Арістов був обраний народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання за партійним списком партії «Слуга народу» під номером 42. Арістов є бізнесменом і одним із найбільших експортерів морепродуктів в Україні. Також відомо, що Юрій Арістов є бізнес-партнером дружини чинного президента України Володимира Зеленського. Нині, відповідно до декларації президента, 25% акцій компанії «Зеларі фіш», належать Олені Зеленській. Співвласником цієї компанії є Юрій Арістов.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Данило Гетьманцев – обраний за списком партії «Слуга народу» під номером 20. Доктор юридичних наук, професор КНУ імені Тараса Шевченка. Автор наукових праць та юрист із не менш ніж 20-річним досвідом. На сайті університету Шевченка йдеться про такі здобутки у законотворчій роботі: «Є провідним розробником закону України «Про державні лотереї в Україні» (2012 рік – ред.), брав участь у доопрацюванні Податкового кодексу України та розробці закону України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг».

У своїй декларації за 2018 рік Данило Гетьманцев зазначає як власність 0,02% ТОВ «М.С.Л.» – оператор державних лотерей. У період з 2015-го до 2017 року на оператора лотерей було накладено санкції за начебто «фінансування тероризму». Було відкрите кримінальне провадження, утім, відповідних доказів слідство не знайшло. Відтак з 2018 року робота оператора державних лотерей була поновлена. Серед іншого, ТОВ «М.С.Л.» пов’язують із російським бізнесменом Михайлом Фрідманом. Варто додати, що кінцеві бенефіціари «М.С.Л.» – компанія-власник зареєстрована на Кіпрі – заперечують присутність росіян у цьому бізнесі.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Олександр Завітневич – номер 39 у списку політичної партії «Слуга народу». Бізнесмен, співзасновник «Смілянського ливарного заводу» та ТОВ «М.Т.І.». Навчався на факультеті інженерії Київського військового інституту управління та зв’язку. Вивчав економіку підприємства у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Офіцер запасу.

Комітет з питань аграрної та земельної політики

Микола Сольський – обраний за списком партії «Слуга народу» під номером 125. Має юридичну освіту, обіймав посаду генерального директора ТОВ «Юридична фірма «Сольський, Процик та партнери». Сольський є власником та бенефіціаром кількох агропідприємств. Серед іншого, вважається співзасновником групи компаній «Український аграрний холдинг», їхній земельний банк налічує 51 тисячу гектарів землі.

Серед колишніх засновників цієї компанії можна зустріти прізвище «Богдан Андрій Йосипович».

Комітет з питань антикорупційної політики

Анастасія Красносільська була обрана до парламенту за партійним списком «Слуги народу» під номером 8. Експерт з питань податкового та антикорупційного законодавства. Впродовж останніх трьох років була керівником адвокаційних програм «Центру протидії корупції», також була челном правління ЦПК. Учасниця кампанії за створення в Україні Вищого антикорупційного суду.

Була помічницею народного депутата Павла Різаненка (на громадських засадах).

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики

Олександр Ткаченко – обраний до парламенту за партійним списком «Слуги народу» під номером 9. Колишній генеральний продюсер телеканалу «1+1 медіа». Медіахолдинг «1+1 медіа» входить у так звану групу «Приват», власниками якої є бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та Олексій Мартинов.

Раніше проєкти «Студії Квартал 95», серед власників якої донедавна був нинішній президент Володимир Зеленський, транслювалися на телеканалах медіахолдингу «1+1 медіа».

Комітет з питань екологічної політики та природокористування

Олег Бондаренко – обраний народним депутатом за списком партії «Слуга народу», номер 60. Із відкритих даних вдається дізнатися, що Бондаренко працював директором ТОВ «Інвестплюс». А також головою правління ГО «Всеукраїнська організація «Зелений фонд. Подолання гуманітарних та екологічних катастроф». Також на сайті вище згаданої громадської організації про нього пишуть: «Професійний юрист з 25-річним стажем».

Комітет з питань економічного розвитку

Дмитро Наталуха пройшов до парламенту за списком партії «Слуга народу» під номером 14. За фахом юрист-міжнародник. У 2007-2013 роках працював у кількох юридичних компаніях у сфері банківського та фінансового права, а також у сфері із залучення іноземних інвестицій. Навчався у Великій Британії, Кембриджському університеті (друга освіта). По поверненню в Україну працював виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Дружина Дмитра Наталухи – Альона Шкрум, народний депутат від партії «Батьківщина» (у партійному списку під номером 22).

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Андрій Герус – 17-й у списку партії «Слуга народу». У 2014 році Герус був призначений членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Втім, звільнився у 2015 році. Виступав проти закупівлі трансформаторів, вироблених на підприємстві Костянтина Григоришина. Довгий час працював директором з інвестиційної діяльності ТОВ «Конкорд Капітал».

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування

Михайло Радуцький пройшов у парламент 9-го скликання за партійним списком партії «Слуга народу» під номером 18. Засновник приватної клініки «Борис». З 2005 року був членом Вищої медичної ради МОЗ України.

У 2014-2015 роках Михайло Радуцький був заступником з питань медицини та соцзабезпечення голови Київської міської державної адміністрації​ Віталія Кличка, з 2015-го – його радником.

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

Богдан Яременко – новобраний народний депутат у 215-му окрузі від партії «Слуга народу». В минулому досвідчений дипломат. Був генеральним консулом України у Стамбулі (Туреччина), генеральним консулом України в Единбурзі (Велика Британія), працював у МЗС.

Засновник благодійного фонду «Майдан закордонних справ» та співзасновник ГО «Кримський експертний центр».

Останні два роки був членом партії «Укроп», яку часто пов’язували із бізнесменом Ігорем Коломойським.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Андрій Клочко – 83-й номер у списку партії «Слуга народу». Він більш відомий кризовий менеджер Київського національного університету будівництва та архітектури. Працював заступником директора з продажів у ТОВ «Агропродекспорт», у компанії «Хлебарський». Втім, зупинився Клочко на роботі у Київському національному університеті будівництва та архітектури. Спочатку як провідний спеціаліст відділу міжнародних відносин, згодом як помічник проректора.

У 2014 році балотувався до Верховної Ради від «Блоку лівих сил» у 217-му окрузі. Наступного року балотувався до Київської міської ради від партії «Відродження».

Комітет з питань освіти, науки та інновацій

Сергій Бабак – 11-й номер у списку партії «Слуга народу».

Доктор технічних наук, кандидат економічних наук. Куратор освітнього напряму «Українського інститут майбутнього». Бабак працював заступником генерального секретаря Українського національного комітету Міжнародної торгової палати. Був проректором і радником ректора Університету новітніх технологій.

Член команди кандидата в президенти Володимира Зеленського (нині президента України).

Комітет з питань правової політики

Ірина Венедіктова – номер 3 у списку «Слуга народу». Юрист, завідувач та професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Суддя постійного третейського суду (недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням зацікавлених фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому законом України «Про третейські суди» для вирішення суперечок, що виникають із цивільних та господарських правовідносин) при ВГО «Фундація медичного права та біоетики України».

Входила до команди експертів Володимира Зеленського.

Комітет з питань правоохоронної діяльності

Денис Монастирський – обраний депутат від партії «Слуга народу», 19-й у партійному списку. Юрист, експерт з питань реформування правоохоронної та судової систем аналітичного центру «Український інститут майбутнього».

Комітет з питань транспорту та інфраструктури

Володимир Крейденко – 123-й номер у списку «Слуги народу». Молодий політик, який пробував свої сили у 2015 році, балотуючись у депутати Мелітопольської міської ради від ВО «Батьківщина». Крім того, був помічником депутата 8-го скликання Валерія Карпунцова («Блок Петра Порошенка») та депутата 6-го скликання Володимира В’язівського (НУНС).

Засновник низки громадських організацій.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

Галина Третьякова – 54-й номер у списку партії «Слуга народу».

Експертка з пенсійних питань «Реанімаційного пакету реформ». Працювала генеральним директором Української федерації убезпечення. Керівник громадської організації «Інститут громадянських свобод».

Комітет з питань цифрової трансформації

Михайло Крячко – 61-й номер у списку «Слуги народу». На час виборів – операційний директор компанії SMMStudio, що займається просуванням контенту в соціальних мережах. У 2003-2011 роках працював в управлінні праці та соціального захисту населення та в організаційному відділі апарату Запорізької обласної державної адміністрації.

Комітет з питань свободи слова

Нестор Шуфрич – номер 7 у списку партії «Опозиційна платформа – За життя». Був народним депутатом п'яти попередніх скликань (3-го, 4-го, 6-го, 7-го і 8-го). Серед них – в складі Партії регіонів експрезидента-втікача Віктора Януковича. Голосував 16 січня 2014 року за «диктаторські закони». На нинішніх виборах, під час яких пройшов до Ради, став соратником Віктора Медведчука, кума російського президента Володимира Путіна.

Неодноразово фігурував у різних кримінальних провадженнях.

Комітет з питань інтеграції України з Європейським союзом

Іванна Климпуш-Цинцадзе – депутат від партії «Європейська солідарність». Під час минулого скликання пропрацювала у парламенті з 2014-го до 2016 року, була обрана від партії «Блок Петра Порошенка». Пізніше була призначена на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму

Андрій Кожем’якін – народний обранець від «Батьківщини». Народний депутат 5-го, 6-го, 7-го, 8-го і тепер уже 9-го скликань, соратник Юлії Тимошенко. До політичного життя був заступником голови Служби безпеки України з оперативних питань — начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин

Дмитро Лубінець – позафракційний мажоритарник з Донеччини, Волноваський район. Минулого скликання був представником партії БПП. В минулому – депутат Волноваської міської ради та бізнесмен.

Єдина посада – голови комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради – поки що не визначена

Відповідно до квоти, ця посада належить президентській політичній силі. Втім, своє рішення щодо кандидатури політики мають озвучити до обіду 28 серпня.

За призначення голів комітетів новообрані народні депутати мають проголосувати на пленарному засіданні Верховної Ради. Найближче таке засідання – у четвер, 29 серпня.