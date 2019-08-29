Радуцький про фото нецензурної переписки: «з великою повагою ставлюся до пані Супрун»

Народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький пояснив свою переписку з нецензурною лексикою, світлини якої потрапили до мережі 29 серпня.

Як зазначив парламентар у коментарі Радіо Свобода, листувався він з особистим другом, який спитав, чи лобіює він призначення чинної виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун на посаду голови МОЗ.

«Три доби я не сплю – по інших питаннях, не в зв'язку з тими запитаннями. Мене звинувачують лікарі, однодумці, дуже велика частина населення України, яка за мене голосувала і не голосувала за уряд пана Гройсмана, ви бачили відсотки – мене звинувачує що я її лобіюю», – заявив політик.

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На питання, чи лобіює він натомість згадану в листуванні Зоряну Черненко, Радуцький відповів, що її кандидатуру обрала фракція «Слуги народу».

«Я з великою повагою ставлюся до пані Супрун, але я точно її не лобіював. І дійсно, ми на фракції визначилися з тією кандидатурою, яку будемо лобіювати і виносити в залу. І відповідь – форма погана, я ж це не буду заперечувати. Але яке було запитання – в такому контексті й була відповідь, що моя людина – мається на увазі людина, яку я буду підтримувати, якщо нормальною мовою перекласти те, що ви бачили в переписці… це пані Зоряна Черненко. Вона вже навіть не Черненко, тут ще й Зоряна на мене зараз образилася, бо вона розлучена і змінила прізвище», – додав він.

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Радуцький пояснив, що «Слуга народу» вирішила підтримати Черненко, тому що «її бачення трансформації системи охорони здоров’я України співпадає з президентською програмою і з програмою партії «Слуга народу».

Він також стверджує, що листувався з другом не в робочий час, а в момент, коли парламентарі очікували на порядок денний.

Вдень 29 серпня видання «Цензор.НЕТ» оприлюднило фото листування народного депутата Михайла Радуцького, в якому той із нецензурною лайкою відкидає припущення, що підтримує кандидатуру Супрун на посаду міністра охорони здоров’я.

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила, що написала заяву про звільнення на ім’я нового прем’єр-міністра Олексія Гончарука.