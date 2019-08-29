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29 Серпень 2019, Київ 19:21
Новини | Політика

Супрун написала заяву про звільнення на ім’я нового прем’єра

Уляна Супрун працює виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я від липня 2016 року

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Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун повідомила, що написала заяву про звільнення.

«Ми разом із Павлом Ковтонюком і Олександром Лінчевським написали заяви на звільнення на ім’я нового прем’єра (Олексія Гончарука – ред). Чекаємо на найближче засідання уряду, де вони будуть розглянуті.

Вона побажала успіху команді, яка зайде, зокрема, у Міністерство охорони здоров’я України.

«Ніщо не зупинить зміни, час яких настав. Боротьба триває», – вказала Супрун, залишивши у соцмережі поради для нових урядовців і депутатів.

Уляна Супрун працює виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я від липня 2016 року.

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