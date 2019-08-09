Радіо Свобода Daily: У соцмережах влаштували флешмоб із закликом призначити Супрун міністром у новому уряді

НАБУ повідомило про підозри у справі «Роттердам +»

Детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам +». На думку слідства, вони завдали споживачам електроенергії збитків на суму майже 19 мільярдів гривень. Колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк відкидає звинувачення. А компанія ДТЕК Ріната Ахметова підозри називає безпідставними.

Зустріч Зеленського і Варфоломія

Президент України Володимир Зеленський і Вселенський патріарх Варфоломій зустрілися в Стамбулі. Перед зустріччю між їхніми представниками виникли непорозуміння, пише «ВВС News Україна» із посиланням на власні джерела. За інформацією видання, Зеленський і Варфоломій мали поставити підпис під заявою, яка переважно повинна була стосуватися екологічної тематики, але згодом команда президента відмовилася підписувати документ. «ВВС News Україна» пише, що їхні співрозмовники не змогли пояснити, чому офісові президента не сподобалась заява на екологічну тему, й зауважують, що там не було політичних провокаційних формулювань. Водночас видання зазначає, що сама зустріч і розмова відбулися нормально.

Зеленський про ринок землі і легалізацію азартних ігор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в 2019 році в країні буде проведено земельну реформу, а ринок землі запрацює у 2020 році. «Цього року ми обов’язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дасть змогу створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів, яка є найкращою у світі за якістю», – сказав Зеленський на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі.

Крім того, президент зазначив, що в Україні легалізують азартні ігри. «Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино у п’ятизіркових готелях, що стимулюватиме розвиток туристичного кластера регіону біля Чорного моря», – анонсував Зеленський.

Флешмоб на підтримку Супрун

У соціальних мережах новий флешмоб – українські дописувачі вимагають призначення Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров’я. Сама Супрун зараз обіймає посаду виконувача обов’язків. Першим на своїй сторінці у фейсбуці опублікував київський рекрутер і куратор TEDxKyiv Владислав Грезєв. У коментарі Радіо Свобода він пояснив, чому варто говорити про призначення Уляни Супрун на посаду очільника МОЗ саме тепер: «Зараз саме вчасно закцентувати увагу Зеленського та його партії на тому, що медреформа – непроста. І потягнути її може тільки Супрун далі. В неї є підтримка прогресивного суспільства, і треба на все це зважати, робити розумні вчинки»​. Чому українці хочуть бачити її на посаді міністра? Радіо Свобода зібрало найпопулярніші публікації із соціальних мереж.

Скандал довкола перепоховання воїнів дивізії «Галичина»

Західне територіальне управління військової служби правопорядку проводить у Львові службову перевірку щодо участі військовослужбовців Львівського гарнізону у перепохованні українських бійців дивізії «Ваффен СС «Галичина». Розслідування триває за вказівкою міністра оборони, який у такий спосіб відреагував на звернення новообраного народного депутата від партії «Слуга народу» Макса Бужанського. Майбутнього народного депутата обурило, що до перепоховання українських дивізійників залучили військовослужбовців ЗСУ і ховали вояків дивізії під українськими прапорами, які поклали на домовини. Більше – у матеріалі.

Киргизстан: кривавий штурм і затримання експрезидента

Киргизстан у центрі міжнародної уваги: неподалік столиці внаслідок другої спроби штурму резиденції експрезидента Алмазбека Атамбаєва його вдалося затримати. Перший штурм, який спецпризначенці розпочали 7 серпня, був невдалим: загинула щонайменше одна людина, десятки постраждали. Що відбувається, як ця ситуація вплине на імідж чинного президента, його попередника та країни в цілому, і до чого тут російський президент? Відповіді на ці запитання та хронологія подій – тут.

​«Таксисти-амбасадори» у Чернігові

Чернігівські таксисти вчаться розвивати туристичну галузь міста. Для тих, хто бажає працювати з туристами, міська влада організовує безплатні тренінги. Таксистів навчають, як спілкуватись із гостями міста, які пам’ятки архітектури варто показати, які цікаві історії про древній Чернігів краще розповісти, аби зацікавити людей. Окрім того, «таксисти-амбасадори» добре знають готелі й ресторани міста. Тож можуть порадити, де поїсти й переночувати туристам із різними бюджетами.

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