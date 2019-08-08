«Таксисти-амбасадори» допомагають залучати туристів до Чернігова

Чернігівські таксисти вчаться розвивати туристичну галузь міста. Для тих, хто бажає працювати з туристами, міська влада організовує безплатні тренінги. Таксистів навчають, як спілкуватись із гостями міста, які пам’ятки архітектури варто показати, які цікаві історії про древній Чернігів краще розповісти, аби зацікавити людей. Окрім того, «таксисти-амбасадори» добре знають готелі й ресторани міста. Тож можуть порадити, де поїсти й переночувати туристам із різними бюджетами.

Анатолій Романько ретельно оглядає свій автомобіль перед поїздкою. Машина чиста, доглянута, в салоні приємно пахне. Сам водій привітний, часто посміхається. Саме такі вимоги висувають до «таксистів-амбасадорів» у Чернігові.

«Зовнішній вигляд – це важливо. Це перше враження. Часто таксист – це перша людина, яку бачить турист в незнайомому місті. Тому і машинка повинна бути красивою, акуратною, і таксист. Він повинен завжди бути в гарному настрої. Бо ж кажуть: якщо навіть у тебе проблеми, ти приходиш на роботу – залишай проблеми, в нашому випадку, за дверима автомобіля. Водій повинен бути привітним і вміти розповісти про наше місто», – розповідає адміністратор туристично-інформаційного центру Чернігова Каріна Рейман.

Саме в туристично-інформаційному центрі Чернігова організовують безплатне навчання для таксистів. Ідея долучити перевізників до розвитку туристичної галузі належить міській владі. Анатолій Романько – один з тих, хто погодився на таку співпрацю.

«Місто у нас дуже цікаве як для нас, так і для туристів. Туристам є що показати, розказати, є куди їх повести, – розповідає Анатолій Романько про свою роботу. – Це ж дуже цікаво! Люди приїжджають, ти їм розповідаєш про Чернігів, і у них зовсім інше бачення з’являється про наше місто».

Анатолій Романько має водійський стаж понад 36 років. Дороги Чернігова знає добре. Для нього керувати автомобілем і розповідати історії туристам – не проблема. До того ж він, як і багато інших таксистів, знає сучасне місто чи не краще за професійних екскурсоводів.

«Був випадок, коли туристи приїхали і питають: ви знаєте, де старий пологовий будинок? Жіночці якраз було 50 років, її батьки були військові, і вона народилась у нашому місті в старому пологовому будинку. То я її і одвіз туди – до старого пологового. Там вони пофотографувались. А потім я ще возив їх по місту, показував, де що є», – розповідає Анатолій.

А ще таксист згадує випадок, коли його замовили туристи мало не на весь день саме як екскурсовода. Анатолій возив їх історичними місцями Чернігова, показував та розказував про архітектурні пам’ятки.

Звідки ідея?

У Чернігові вже кілька років активно працюють над розвитком туристичної галузі. Шукають і втілюють у життя найсміливіші ідеї. Співпраця з таксистами – одна з таких. Спочатку організатори навіть боялись, що перевізники не погодяться працювати з туристами. Вийшло навпаки.

«Ми спочатку домовлялись на 15 таксистів. Хотіли спробувати. Уклали меморандум. Потім нам телефонують, кажуть, їх буде більше, буде 20. Ми навіть трошки розхвилювались, але все врешті-решт пройшло добре, – розповідає головний спеціаліст відділу культури, туризму, промоції міста Чернігівської міської ради Ірина Роговець. – Ми організували тренінг для таксистів. Вирішили, що було б дуже добре, якби таксист розумівся на історії міста, зміг розповісти про наші такі «цікавинки» міста. Ми коли проводили перше заняття з таксистами, підготували презентацію про чернігівські пам’ятки. І про кожну пам’ятку ми розповідали певну інформацію, яка легко запам’ятовується і яку швидко можна розповісти туристові навіть за кермом».

Перший тренінг для таксистів здивував навіть організаторів. Водії розповідали про Чернігів такі речі, які мало відомі навіть досвідченим гідам.

«На лекції вони розказували про історію, – ділиться враженнями Анатолій Романько. – Може, хтось щось не знав із таксистів – узнав нове. Ми їм теж багато цікавого розповіли. Кожна людина не може ж усе знати, правильно?»

Працювати «амбасадорами» у Чернігові сьогодні погодилось вже більш ніж два десятки таксистів міста.

«Подобається дуже нам ідея ця, – розповідає «таксист-амбасадор» Григорій Сібєльов. – Ми не проти возити і людям розповідати про наше місто. І самим заробляти на цьому».

Викликати «таксистів-амбасадорів» туристи можуть через спеціальний застосунок у телефоні. Там можна вибрати будь-яку мову спілкування. Інформація про те, як знайти «амбасадорів на колесах», є на багатьох туристичних сайтах про Чернігів.

«Амбасадори» для іноземців

Наступний безплатний тренінг для «таксистів-амбасадорів» присвятять вивченню англійської мови.

«Це буде такий експрес-урок. Таксисти зможуть отримати ту базову інформацію, за допомогою якої вони зможуть англійською мовою, іноземною, розповісти туристу про наші пам’ятки, про місто. Вони отримають основну інформацію, основні слова, фрази. Наші таксисти дізнаються, як привітатися. Вони дізнаються, як сказати англійською назву того чи іншого собору, церкви і так далі. Вони отримають коротку інформацію саме англійською мовою про кожну пам’ятку», – розповідає адміністратор туристично-інформаційного центру Чернігова Каріна Рейман.

«Таксисти-амбасадори», які знають іноземну мову, будуть дуже популярні, кажуть фахівці з туризму. Часто мова – це головна проблема для туриста з-за кордону. Якщо ж іноземець матиме у своєму розпорядженні водія, який розуміє англійську, знає місто і може порадити, як найкраще організувати дозвілля в незнайомому місті, – це створить позитивний імідж для Чернігова.

«Комунікація дуже важлива, – каже Каріна Рейман. – Дуже приємно, коли турист сідає до машини, і він впевнений, що йому розкажуть і де поїсти, і де можна переночувати, де отримати ту чи іншу інформацію. І особливо, коли цей турист іноземний, а водій може розповісти це іноземною мовою».

Послуги «таксистів-амбасадорів» стають усе більш популярними в Чернігові. Для туристів водій, який може розповісти історію міста, – це приємний бонус. Великий плюс ще й у тому, що таксисти добре знають саме сучасне місто – де які дороги перекрити, які об’єкти ремонтуються, куди не варто їхати, витрачати час.

«Вони завжди у гарному настрої, вони завжди можуть розповісти якусь свою історію. І що найголовніше – вони можуть вислухати людину», – розповідає Рейман.

Поки що «таксистів-амбасадорів» лише хвалять, розповідають у туристично-інформаційному центрі Чернігова. У книзі відгуків – тільки позитивні записи. Таксистам натомість теж така співпраця подобається.

«Люди дуже ввічливі, приємні, усміхнені, – ділиться враженнями Анатолій Романько. – І коли в кінці вони вже виходять із таксі, то у них враження дуже хороші залишаються про наше місто».