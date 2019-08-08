Киргизстан: кривавий штурм і затримання експрезидента. Чому ситуація не вигідна жодній зі сторін?

Киргизстан у центрі міжнародної уваги: неподалік столиці внаслідок другої спроби штурму резиденції експрезидента Алмазбека Атамбаєва його вдалося затримати. Перший штурм, який спецпризначенці розпочали 7 серпня, був невдалим: загинула щонайменше одна людина, десятки постраждали. Що відбувається, як ця ситуація вплине на імідж чинного президента, його попередника та країни в цілому, і до чого тут російський президент?

8 серпня спецпризначенці повернулися до села Кой-Таш неподалік столиці Киргизстану, щоб розпочати другу спробу штурму резиденції експрезидента Алмазбека Атамбаєва після невдачі в ніч на 8 серпня.

після невдачі в ніч на 8 серпня. Цього разу Атамбаєва затримали: за повідомленнями, він здався сам.

Але наслідки ситуації, яка склалася протягом останніх двох днів, можуть відчуватися ще протягом тривалого часу.

Що сталося?

7 серпня ввечері киргизькі спецпризначенці почали штурм резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. Мета: затримати експрезидента.

Прихильники Атамбаєва почали чинити опір.

Операція тривала протягом ночі. Постраждали 52 особи, один спецпризначенець загинув від вогнепальної зброї.

Атамбаєв визнав, що здійснив п’ять-шість пострілів у повітря під час штурму. При цьому він уточнив, що намагався ні в кого не влучити. Він також додав, що жоден із його прибічників при собі зброї не мав.

В МВС розпочали досудове провадження за фактом смерті 22-річного спецпризначенця, а також поранень інших силовиків. Як заявляють в МВС, правоохоронці не використовували вогнепальну зброю проти громадян, а постріли надходили з боку будинку Атамбаєва.

За даними Державного комітету національної безпеки, поліція використовувала виключно гумові кулі.

Смерть спецпризначенця під час штурму дому Атамбаєва символізує політику в Киргизстані

«Смерть спецпризначенця під час штурму дому Атамбаєва, яку підтвердило Міністерство охорони здоров’я, символізує політику в Киргизстані. Життя молодого чоловіка принесли в жертву заради протистояння між двома старими», – прокоментував ситуацію кореспондент агенції AFP Кріс Ріклтон.

Начальник ГУВС Чуйської області Самат Курманкулов перебуває в комі. Лікарі оцінюють його стан як критичний. Травми він зазнав від каміння, яке кидали в поліцію.

перебуває в комі. Лікарі оцінюють його стан як критичний. Травми він зазнав від каміння, яке кидали в поліцію. Перша операція закінчилася безуспішно: силовики залишили село після того, як прихильники експрезидента погодилися звільнити всіх шістьох спецпризначенців, яких вони взяли в заручники.

8 серпня Атамбаєв записав відеозвернення, яке показали в ефірі телеканалу «Апрель».

Він заявив про незаконність спроби його затримання, а також закликав владу припинити ці дії, які, на його думку, «погано закінчаться».

Атамбаєв сказав, що пропонував надати письмові відповіді на питання, проте влада не прислухалася до нього. Він також порадив владі упевнитися в тому, що силовики не стріляють у своїх власних людей.

Президент Сооронбай Жеенбеков перервав свою відпустку і приїхав до Бішкеку 8 серпня для того, щоб узяти участь у засіданні Ради національної безпеки у зв’язку із ситуацією, яка склалася.

Чого хочуть від Атамбаєва?

Наприкінці червня киргизький парламент позбавив Атамбаєва статусу експрезидента і зняв із нього недоторканність. Адвокат Атамбаєва назвав голосування неконституційним.

Атамбаєв тричі отримував виклики на допити від слідчих МВС, але на допит не з’явився.

Звинувачення проти експрезидента пов’язані з корупцією, зловживанням владою і незаконним збагаченням. Атамбаєв усе заперечує і називає звинувачення політично мотивованими.

Згідно з киргизьким законодавством, особу, яка не відгукується на два виклики слідчих, можуть примусово затримати на допит.

Після зняття недоторканності Атамбаєв проводив більшість свого часу у своїй резиденції. Раніше він публічно заявляв про те, що має зброю.

Чому це не вигідно всім сторонам?

Оглядачі припускають, що ситуація, яка склалася, не принесе користі жодній зі сторін протистояння.

Передусім кривавий штурм шкодить репутації держави – інвестори зацікавлені у стабільності, а держава – в інвесторах, адже її економіка переживає не найкращі часи.

Атамбаєву вже й так приписують чимало звинувачень, а тепер його може очікувати більш серйозне покарання, якщо буде доведено, що це він убив спецпризначенця.

Атамбаєва також можуть звинуватити у спробі скинути уряд – він закликав прихильників до демонстрацій за відставку чинного президента.

У разі невдачі у затриманні Атамбаєва могла б постраждати репутація чинного президента – він мав спецпризначенців, а прихильники Атамбаєва – каміння й палиці, припускають експерти. Жеенбекову таку невдачу пригадували б дуже довго.

Тим не менш, навіть успішна операція може мати негативні наслідки – мова йде про стосунки чинного президента із російським лідером.

До чого тут Путін?

На думку московського кореспондента американської газети The New York Times Ендрю Креймера, новий президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков, схоже, своїми діями чинить опір російському президентові Володимирові Путіну. Адже лише два тижні тому Путін продемонстрував підтримку Атамбаєву на зустрічі в Кремлі.