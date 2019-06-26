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26 Червень 2019, Київ 10:28
Новини | Міжнародні

Прокуратура Киргизстану знайшла підстави для позбавлення недоторканності екс-президента

20 червня парламент направив до прокуратури матеріали для винесення обвинувального висновку для позбавлення Алмазбека Атамбаєва статусу недоторканності

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Генеральна прокуратура Киргизстану ухвалила висновок щодо звинувачень, висунутих парламентом країни проти екс-президента Алмазбека Атамбаєва для зняття з нього недоторканності.

Прокуратура знайшла підстави для п’яти звинувачень у зловживанні владою й інших порушеннях із шести.

20 червня парламент направив до прокуратури матеріали для винесення обвинувального висновку для позбавлення Атамбаєва статусу недоторканності. «За» проголосували 100 депутатів, «проти» – п’ять.

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Після оцінки прокуратури парламент може позбавити Атамбаєва недоторканності.

Статус екс-президента Киргизстану мають Роза Отунбаєва і Алмазбек Атамбаєв. Повалені в результаті революцій Аскар Акаєв і Курманбек Бакієв позбавлені цього статусу.

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