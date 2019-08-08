Відео передачі Атамбаєва киргизьким силовикам – ексклюзив

Експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва затримали 8 серпня. Цьому передувала поліційна операція, яка закінчилася невдачею і призвела до смерті одного зі силовиків. Атамбаєва звинувачують у корупції та зловживанні владою під час його перебування на президентській посаді. Ексклюзивне відео, яке отримало Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа, містить кадри, на яких Атамбаєв веде переговори з представниками влади у своєму домі серед добре озброєних прихильників, після чого він здався. Відео зняла помічниця Атамбаєва, заступниця голови Соціал-демократичної партії Киргизстану Кундуз Жолдубаєва.