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08 Серпень 2019, Київ 23:52
Відео

Відео передачі Атамбаєва киргизьким силовикам – ексклюзив

Відео передачі Атамбаєва киргизьким силовикам – ексклюзив
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Експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва затримали 8 серпня. Цьому передувала поліційна операція, яка закінчилася невдачею і призвела до смерті одного зі силовиків. Атамбаєва звинувачують у корупції та зловживанні владою під час його перебування на президентській посаді. Ексклюзивне відео, яке отримало Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа, містить кадри, на яких Атамбаєв веде переговори з представниками влади у своєму домі серед добре озброєних прихильників, після чого він здався. Відео зняла помічниця Атамбаєва, заступниця голови Соціал-демократичної партії Киргизстану Кундуз Жолдубаєва.

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