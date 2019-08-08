Киргизстан: Атамбаєв здався правоохоронцям – відео

Силовики затримали колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва. Штам експрезидента повідомив, що він вирішив сам здатися правоохоронцям. Після цього його вивезли з території резиденції в селі Кой-Таш. Раніше силовики розпочали новий штурм резиденції Атамбаєва. Вони застосували сльозогінний газ та шумові гранати і оточили будинок. Це сталося після того, як прихильники експрезидента відпустили шістьох силовиків, які були в заручниках. (Відео киргизького бюро Радіо Свобода)