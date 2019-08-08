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08 Серпень 2019, Київ 17:49
Новини | Міжнародні

Киргизстан: люди прорвали міліційний кордон на дорозі до резиденції Атамбаєва

Близько 200–300 людей почали кидати в міліціонерів камінням, тому правоохоронці відступили

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Люди прорвали міліційний кордон на дорозі до резиденції колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, повідомляє кореспондент киргизької служби Радіо Свобода.

Дорога була перекрита в районі села Кок-Джар, що за вісім кілометрів від села Кой-Таш, де розташована резиденція Атамбаєва. Близько 200–300 людей почали кидати в міліціонерів камінням, тому правоохоронці відступили.

Раніше силовики розпочали новий штурм резиденції Атамбаєва. Вони застосували сльозогінний газ та шумові гранати і оточили будинок. Це сталося після того, як прихильники експрезидента відпустили шістьох силовиків, які були в заручниках.

Спецназ у заручниках – відео очевидців зсередини будинку Атамбаєва
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Спецназ у заручниках – відео очевидців зсередини будинку Атамбаєва

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7 серпня киргизькі силовики почали штурм резиденції 62-річного Атамбаєва в селі Кой-Таш. Йому висувають звинувачення за п’ятьма пунктами, включно з корупцією, зловживанням владою і незаконним збагаченням.

Атамбаєв відкидає всі звинувачення. Його прихильники почали чинити спротив правоохоронцям, які намагалися затримати колишнього президента. Унаслідок сутичок один спецпризначенець загинув, понад 50 людей були травмовані.

Атамбаєв був президентом Киргизстану у 2011–2017 роках.

Спецназ штурмував резиденцію експрезидента Киргизстану Атамбаєва: як це було – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Спецназ штурмував резиденцію експрезидента Киргизстану Атамбаєва: як це було – фоторепортаж

Внаслідок сутичок під час спроби силовиків затримати колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 7 серпня постраждали 52 людини

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