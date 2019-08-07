Спецоперація в резиденції експрезидента Киргизстану Атамбаєва. Трансляція

У резиденції колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в селищі Кой-Таш триває спецоперація в межах невказаного кримінального провадження. Киргизька служба Радіо Свобода транслює її наживо.

За словами кореспондента Радіо Свобода, на місце подій приїхала «швидка», щоб надати допомогу принаймні трьом постраждалим.

Атамбаєв тричі не приходив на допит до правоохоронних органів. За киргизьким законодавством, якщо людина не приходить на допит більш ніж два рази, її можуть доставити до слідчих силоміць.

Експрезиденту висувають звинувачення за п’ятьома пунктами, включно з корупцією, зловживанням владою та незаконним збагаченням. Атамбаєв заперечує всі звинувачення і називає їх політично мотивованими.

У травні президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав закон про притягнення до кримінальної відповідальності експрезидентів.