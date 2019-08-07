Киргизстан: внаслідок сутичок під час спроби затримання Атамбаєва загинув спецпризначенець

Внаслідок сутичок під час спроби затримання колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва від вогнепального поранення загинув один спецпризначенець. Його смерть підтвердили медики, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше повідомлялося про 15 госпіталізованих під час сутичок.

Кореспонденти «Радіо Свобода» на місці події сказали, що звуки стрілянини чути, незважаючи на пізню годину (різниця в часі між Києвом та Бішкеком складає +3 години).

«Настоящее время» повідомляє, що спроба затримати Атамбаєва закінчилася невдачею. За останньою версією, колишньому президенту вдалося забарикадуватися в одній з кімнат, і спецназу так і не вдалося його захопити. У той же час прихильники Атамбаєва повалили частину паркану навколо резиденції і прорвалися всередину. Вони захопили кількох спецназівців, які намагалися затримати президента, відібрали у них зброю і побили.

Повідомляється також про пожежу на території резиденції Атамбаєва у Кой-Таші.

7 серпня в резиденції Атамбаєва розпочалася спецоперація. Він тричі не приходив на допит до правоохоронних органів. За киргизьким законодавством, якщо людина не приходить на допит більш ніж два рази, її можуть доставити до слідчих силоміць. Втім, точна причина спецоперації наразі невідома.

Експрезиденту висувають звинувачення за п’ятьома пунктами, включно з корупцією, зловживанням владою та незаконним збагаченням. Атамбаєв заперечує всі звинувачення і називає їх політично мотивованими.

У травні президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав закон про притягнення до кримінальної відповідальності експрезидентів.

Атамбаєв був президентом Киргизстану у 2011-2017 роках.