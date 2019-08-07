Киргизстан: прихильники Атамбаєва намагаються завадити силовикам затримати експрезидента

Прихильники колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва намагаються завадити силовикам, які прийшли затримати експрезидента в його резиденції в селищі Кой-Таш.

Соратники Атамбаєва змогли потрапити до будинку, де продовжує перебувати колишній президент.

За даними місцевого Міністерства охорони здоров’я, один зі спецпризначенців отримав кульове поранення в грудну клітину. Крім того, за даними киргизької служби Радіо Свобода, постраждав колишній голова Державного комітету з питань нацбезпеки Абділь Сегізбаєв. Загалом, за інформацією МОЗ, до лікарні потрапили 15 людей.

7 серпня в резиденції Атамбаєва розпочалася спецоперація. Він тричі не приходив на допит до правоохоронних органів. За киргизьким законодавством, якщо людина не приходить на допит більш ніж два рази, її можуть доставити до слідчих силоміць. Втім, точна причина спецоперації наразі невідома.

Експрезиденту висувають звинувачення за п’ятьома пунктами, включно з корупцією, зловживанням владою та незаконним збагаченням. Атамбаєв заперечує всі звинувачення і називає їх політично мотивованими.

У травні президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав закон про притягнення до кримінальної відповідальності експрезидентів.

Атамбаєв був президентом у 2011-2017 роках.