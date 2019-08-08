Кількість постраждалих під час штурму резиденції Атамбаєва в Киргизстані зросла до 52

Внаслідок сутичок під час спроби силовиків затримати колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 7 серпня постраждали 52 людини. Раніше повідомляли про одного загиблого поліцейського і 45 постраждалих.

За даними медиків, у лікарнях перебуває 31 людина, 11 із них – у медичних установах силових структур. Начальник управління внутрішніх справ Чуйської області Самат Курманкулов впав у кому, йому зробили дві операції, ще один потерпілий перебуває в реанімації.

Ввечері 7 серпня в будинок Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш поблизу столиці Киргизстану прибули бійці спецназу для його затримання, але прихильники колишнього президента чинили опір. Вони захопили в заручники шістьох спецназівців, які, за даними киргизької служби Радіо Свобода, перебувають у будинку Атамбаєва. Експрезидент закликав соратників звільнити бранців, наголосивши, що «це теж чиїсь діти».

Прихильники Атамбаєва вимагають відновити електропостачання і зв’язок в селі в обмін на їх звільнення, повідомляє киргизька служба Радіо Свобода. Силовики залишили село після переговорів із соратниками колишнього президента.

У кінці червня парламент Киргизстану позбавив Атамбаєва статусу експрезидента, чим зняв із нього недоторканність. Після цього колишній глава Киргизстану тричі отримував виклики на допити від слідчих МВС, але на них не з'явився. Основні звинувачення пов'язані з корупцією та незаконним збагаченням. Атамбаєв звинувачення категорично заперечує.

Алмазбек Атамбаєв очолював Киргизстан з 2011 по 2017 рік. Він не висувався на черговий термін, вирішивши підтримати кандидата Сооронбая Жеенбекова. Але після зміни влади між політиками виник конфлікт. Внаслідок цього члени Соціал-демократичної партії Киргизстану, до якої належать і Атамбаєв, і Жеенбеков, розділилися на прихильників колишнього і чинного президентів.