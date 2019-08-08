Штурм будинку Атамбаєва: у Киргизстані в закритому режимі засідає Рада безпеки

У Киргизстані вранці 8 серпня під головуванням президента Сооронбая Жеенбекова почалося засідання Ради безпеки країни.

Як повідомляє прес-служба президента, на порядку денному засідання, яке проходить без участі преси, розглядається питання «Про гарантування безпеки і правопорядку в зв’язку зі ситуацією 7 серпня 2019 року». Йдеться про протистояння між силовиками, які прибули в резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва з наміром його затримати, і прихильниками останнього.

Раніше апарат президента повідомляв, що Сооронбай Жеенбеков 7 серпня, перервавши відпустку, виїхав до Бішкека.

Ввечері 7 серпня в будинок Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш поблизу столиці Киргизстану прибули бійці спецназу для його затримання, але прихильники колишнього президента чинили опір. Внаслідок сутичок загинув співробітник спецназу (повідомляють, що в нього вогнепальне поранення), ще 45 людей поранені.

Силовики залишили село після переговорів із соратниками колишнього президента.

У кінці червня парламент Киргизстану позбавив Атамбаєва статусу експрезидента, чим зняв з нього недоторканність. Після цього колишній глава Киргизстану тричі отримував виклики на допити від слідчих МВС, але на них не з'явився. Основні звинувачення пов'язані з корупцією та незаконним збагаченням. Атамбаєв звинувачення категорично заперечує.

Алмазбек Атамбаєв очолював Киргизстан з 2011 по 2017 рік. Він не висувався на черговий термін, вирішивши підтримати кандидата Сооронбая Жеенбекова. Але після зміни влади між політиками виник конфлікт. Внаслідок цього члени Соціал-демократичної партії Киргизстану, до якої належать і Атамбаєв, і Жеенбеков, розділилися на прихильників колишнього і чинного президентів.