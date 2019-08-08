Киргизстан: кількість постраждалих під час штурму резиденції Атамбаєва зросла до 45

Внаслідок сутичок під час спроби затримання колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 7 серпня з травмами шпиталізовані 45 людей. Раніше повідомляли про одного загиблого поліцейського і 15 постраждалих.

Крім того, за даними Міністерства з охорони здоров’я Киргизстану, серед поранених – 15 поліцейських.

Бійцям спецназу не вдалося затримати колишнього президента в його будинку в селі Кой-Таш, повідомляє киргизька служба Радіо Свобода.

Атамбаєв виступив зі зверненням. Відеозапис його заяви показали в ефірі телеканалу «Апрель». Він наголосив, що спроба його затримання була незаконною і неконституційною.

Силовики залишили село. Це сталося після переговорів із прихильниками Атамбаєва, які погодилися відпустити захоплених у заручники шістьох поліцейських.

Експрезидент заявив, що він готовий був надати письмові свідчення, «але влада не прислухалась» до його закликів «діяти в межах закону».

7 серпня спецназ почав операцію, штурмуючи будинок експрезидента, поруч з яким перебували кілька сотень його прихильників. Один із них вів пряму трансляцію з місця подій. На кадрах видно озброєних людей у масках і формі спецназу, чути звуки, схожі на постріли. За даними Держкомітету національної безпеки, спецназ не застосовував вогнепальну зброю.

У кінці червня парламент Киргизстану позбавив Атамбаєва статусу експрезидента, чим зняв з нього недоторканність. Після цього колишній глава Киргизстану тричі отримував виклики на допити від слідчих МВС, але на них не з'явився. Основні звинувачення пов'язані з корупцією та незаконним збагаченням. Атамбаєв звинувачення категорично заперечує.

Алмазбек Атамбаєв очолював Киргизстан з 2011 по 2017 рік. Він не висувався на черговий термін, вирішивши підтримати кандидата Сооронбая Жеенбекова. Але після зміни влади між політиками виник конфлікт. Внаслідок цього члени Соціал-демократичної партії Киргизстану, до якої належать і Атамбаєв, і Жеенбеков, розділилися на прихильників колишнього і чинного президентів.