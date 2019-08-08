Киргизстан: силовики почали новий штурм резиденції експрезидента

У бік села Кой-Таш біля Бішкека, де розташований будинок колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, рухається значна кількість співробітників силових органів, повідомляє киргизька служба Радіо Свобода.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Кой-Таша, до резиденції Атамбаєва наближаються співробітники силових структур, вони застосовують сльозогінний газ і шумові гранати.

На території резиденції перебувають десятки прихильників Атамбаєва.

7 серпня киргизькі силовики почали штурм резиденції 62-річного Атамбаєва в селі Кой-Таш. Йому висувають звинувачення за п’ятьма пунктами, включно з корупцією, зловживанням владою і незаконним збагаченням.

Атамбаєв відкидає всі звинувачення. Його прихильники почали чинити спротив правоохоронцям, які намагалися затримати колишнього президента. Унаслідок сутичок один спецназівець загинув, понад 50 людей отримали травми.

Атамбаєв був президентом Киргизстану у 2011-2017 роках.