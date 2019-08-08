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08 Серпень 2019, Київ 14:43
Новини | Міжнародні

Киргизстан: силовики почали новий штурм резиденції експрезидента

Внаслідок сутичок між силовиками і прихильниками Алмазбека Атамбаєва 7 серпня загинув один спецпризначенець, 52 людини були поранені

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У бік села Кой-Таш біля Бішкека, де розташований будинок колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, рухається значна кількість співробітників силових органів, повідомляє киргизька служба Радіо Свобода.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Кой-Таша, до резиденції Атамбаєва наближаються співробітники силових структур, вони застосовують сльозогінний газ і шумові гранати.

На території резиденції перебувають десятки прихильників Атамбаєва.

7 серпня киргизькі силовики почали штурм резиденції 62-річного Атамбаєва в селі Кой-Таш. Йому висувають звинувачення за п’ятьма пунктами, включно з корупцією, зловживанням владою і незаконним збагаченням.

Спецназ штурмував резиденцію експрезидента Киргизстану Атамбаєва: як це було – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Спецназ штурмував резиденцію експрезидента Киргизстану Атамбаєва: як це було – фоторепортаж

Внаслідок сутичок під час спроби силовиків затримати колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 7 серпня постраждали 52 людини

Атамбаєв відкидає всі звинувачення. Його прихильники почали чинити спротив правоохоронцям, які намагалися затримати колишнього президента. Унаслідок сутичок один спецназівець загинув, понад 50 людей отримали травми.

Атамбаєв був президентом Киргизстану у 2011-2017 роках.

Киргизький спецназ штурмує будинок експрезидента країни Атамбаєва – відео
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Киргизький спецназ штурмує будинок експрезидента країни Атамбаєва – відео

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