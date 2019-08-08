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08 Серпень 2019, Київ 14:44
Новини | Міжнародні

Киргизстан: прихильники експрезидента Атамбаєва відпустили 6 силовиків, які були в заручниках

Сутички прихильників Атамбаєва та силовиків у резиденції колишнього президента, 7 серпня 2019 року

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Прихильники експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва відпустили шістьох силовиків, які були в заручниках.

Кореспонденти киргизької служби Радіо Свобода, які перебувають біля резиденції Атамбаєва, повідомили, що бачили, як заручників передавали представникам поліції. За їхніми словами, усіх шістьох спецназівців забрали з місця подій на одному автомобілі.

Спецназ штурмував резиденцію експрезидента Киргизстану Атамбаєва: як це було – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Спецназ штурмував резиденцію експрезидента Киргизстану Атамбаєва: як це було – фоторепортаж

Внаслідок сутичок під час спроби силовиків затримати колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 7 серпня постраждали 52 людини

7 серпня киргизькі силовики почали штурм резиденції 62-річного Атамбаєва в селі Кой-Таш. Йому висувають звинувачення за п’ятьома пунктами, включно з корупцією, зловживанням владою та незаконним збагаченням.

Атамбаєв відкидає всі звинувачення. Його прихильники почали чинити спротив правоохоронцям, які намагалися затримати колишнього президента. Унаслідок сутичок один спецназівець загинув, понад 50 людей отримали травми.

Атамбаєв був президентом Киргизстану у 2011-2017 роках.

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