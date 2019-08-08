Киргизстан: прихильники експрезидента Атамбаєва відпустили 6 силовиків, які були в заручниках

Прихильники експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва відпустили шістьох силовиків, які були в заручниках.

Кореспонденти киргизької служби Радіо Свобода, які перебувають біля резиденції Атамбаєва, повідомили, що бачили, як заручників передавали представникам поліції. За їхніми словами, усіх шістьох спецназівців забрали з місця подій на одному автомобілі.

7 серпня киргизькі силовики почали штурм резиденції 62-річного Атамбаєва в селі Кой-Таш. Йому висувають звинувачення за п’ятьома пунктами, включно з корупцією, зловживанням владою та незаконним збагаченням.

Атамбаєв відкидає всі звинувачення. Його прихильники почали чинити спротив правоохоронцям, які намагалися затримати колишнього президента. Унаслідок сутичок один спецназівець загинув, понад 50 людей отримали травми.

Атамбаєв був президентом Киргизстану у 2011-2017 роках.