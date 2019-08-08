Спецназ у заручниках – відео очевидців зсередини будинку Атамбаєва

Ввечері 7 серпня в будинок Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш поблизу столиці Киргизстану прибули бійці спецназу для його затримання, але прихильники колишнього президента чинили опір. Вони захопили в заручники шістьох спецназівців, які, за даними киргизької служби Радіо Свобода, перебувають у будинку Атамбаєва. Вдень 8 серпня кореспонденти киргизької служби Радіо Свобода, які перебувають біля резиденції Атамбаєва, повідомили, що бачили, як заручників передавали представникам поліції. За їхніми словами, усіх шістьох спецназівців забрали з місця подій на одному автомобілі. (Відео очевидців)