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08 Серпень 2019, Київ 14:45
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Спецназ у заручниках – відео очевидців зсередини будинку Атамбаєва

Спецназ у заручниках – відео очевидців зсередини будинку Атамбаєва
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Ввечері 7 серпня в будинок Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш поблизу столиці Киргизстану прибули бійці спецназу для його затримання, але прихильники колишнього президента чинили опір. Вони захопили в заручники шістьох спецназівців, які, за даними киргизької служби Радіо Свобода, перебувають у будинку Атамбаєва. Вдень 8 серпня кореспонденти киргизької служби Радіо Свобода, які перебувають біля резиденції Атамбаєва, повідомили, що бачили, як заручників передавали представникам поліції. За їхніми словами, усіх шістьох спецназівців забрали з місця подій на одному автомобілі. (Відео очевидців)

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