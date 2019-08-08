Експрезидент Киргизстану Атамбаєв заявляє, що стріляв під час штурму своєї резиденції

Колишній президент Киргизстану Аламазбек Атамбаєв заявив, що під час штурму його резиденції, який 7 серпня ввечері провели силовики, він зробив кілька пострілів – «вгору, п’ять-шість разів».

«Рикошет був чи влучило, я не знаю, намагався ні в кого зі [спецназу] не влучати, але хтось їх весь час підштовхував вперед. Я відразу попереджав, що буду чинити опір. Відкрито кажу, щоб потім нікому з [моїх прихильників] це не вішали», – сказав він.

Атамбаєв додав, що ні в кого з його прихильників зброї не було. Атамбаєв також поклав відповідальність за смерть бійця спецназу на нинішнього голову держави Сооронбая Жеенбекова.

У прес-службі Міністерства внутрішніх справ Киргизстану заявили про початок досудового провадження за фактом смерті спецназівця і поранень інших представників правоохоронних органів.

«З боку правоохоронних органів щодо громадян не застосовувалася вогнепальна зброя. Зброя застосовувалася з боку будинку Алмазбека Атамбаєва», – заявили в МВС Киргизстану.

Всього, як повідомляє киргизька служба Радіо Свобода, в лікарню звернулися 52 людини – на амбулаторне лікування відправили 20 осіб, 11 – переведені в медустанови силових структур, а стаціонарне лікування отримують 20.

Начальник головного управління Чуйської області Самат Курманкулов перебуває у комі.

Раніше повідомлялося, що прихильники колишнього президента і співробітники силових структур кидали один в одного камінням.

Ввечері 7 серпня серпня спецназ штурмував резиденцію колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека, але операція закінчилася невдачею.

За останньою версією, колишньому президенту вдалося забарикадуватися в одній з кімнат, і спецназу так і не вдалося його захопити. У той же час прихильники Атамбаєва повалили частину паркану навколо резиденції і прорвалися всередину. Вони захопили кількох спецназівців, які намагалися затримати президента, відібрали у них зброю і побили.

Алмазбек Атамбаєв виступив зі зверненням. Відеозапис його заяви показали в ефірі телеканалу «Апрель». Зокрема, він зазначив, що спроба його затримання була незаконною. Атамбаєв закликав владу припинити такі дії, тому що, на його думку, це «погано скінчиться».

Водночас президент Сооронбай Жеенбеков заявив, що Алмазбек Атамбаєв «грубо зневажив Конституцію і закони Киргизстану, чинячи жорсткий збройний опір проведенню слідчих заходів в рамках закону».

У кінці червня парламент Киргизстану позбавив Атамбаєва статусу експрезидента, чим зняв з нього недоторканність. Після цього колишній глава Киргизстану тричі отримував виклики на допити від слідчих МВС, але на них не з'явився. Основні звинувачення пов'язані з корупцією та незаконним збагаченням. Атамбаєв звинувачення категорично заперечує.

Алмазбек Атамбаєв очолював Киргизстан з 2011 по 2017 рік. Він не висувався на черговий термін, вирішивши підтримати кандидата Сооронбая Жеенбекова. Але після зміни влади між політиками виник конфлікт. Внаслідок цього члени Соціал-демократичної партії Киргизстану, до якої належать і Атамбаєв, і Жеенбеков, розділилися на прихильників колишнього і чинного президентів.